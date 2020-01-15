10 yaşındayken Yugoslavya iç savaşından kaçarak ailesiyle birlikte Avusturya’ya sığınan Boşnak kökenli Alma Zadic, ülkenin ilk mülteci kökenli bakanı. 7 Ocak’ta yemin eden Yeşiller’li Zadic, merkez sağ Halk Partisi’yle (ÖVP) kurulan koalisyon hükümetinin Adalet Bakanı oldu. Ancak Zadic, ismi bakanlık için geçmeye başladığı andan itibaren hem aşırı sağ parti FPÖ hem de neonazi örgütlerin hedefi haline geldi. Hakkında, radikallerle bağlantısı olabileceği şüphesi yayıldı. Sosyal medyada, “Başbakan Sebastian Kurz ve Yeşiller sayesinde Avusturya’da bir Müslüman Bakan oldu” mesajları paylaşıldı. Şimdi ise hem sosyal medyadan hem de e-mail ile gelen ölüm tehditleri, Avusturya’daki ırkçılığın tehlikeli boyutlarını gözler önüne serdi. “Domuz kızartması yer misin” diye başlayan nefret paylaşımları, “Sana bir kurşun yeter”e dönmeye başladı.

ŞİMDİ ÖZEM TİM KORUYOR

Bunun üzerine bir açıklama yapan Avusturya Adalet Bakanı Alma Zadic, şunları söyledi: “Ben mücadele etmeye alışkınım, bu tehditlere boyun eğmem. Tehdit ve nefret mesajları kökenimden kaynaklanıyor ve bu bir ırkçılık. İnsan ne kadar, ‘Ben bu topluma ait olmak, entegre olmak ve toplumun bir parçası olmak istiyorum’ derse dersin, eğer Avusturya doğumlu değilseniz, sizin hep bu topluma ait olmadığınız hatırlatılıyor. Ama ben pes etmeyeceğim.” Savcıları göreve çağırarak soruşturma başlatılmasını isteyen Zadic’i, terörle mücadele özel timi ‘Cobra’lar koruma altına aldı.

SAVAŞTAN KAÇTI, BAKAN OLDU

35 yaşındaki Alma Zadic 1984 Tuzla-Bosna doğumlu. 10 yaşına kadar ülkeyi yakıp yıkan Yugosylavya iç savaşı içinde büyüdü. Savaşın kitlesel katliamlara, soykırıma dönüşmesi üzerine ailesiyle Avusturya’ya sığındı. Onlar Tuzla’yı terk ettikten kısa bir süre sonra, Tuzla katliamı yaşandı. 1975’te Sırp ordusu Tuzla’nın Kapiya semtini havadan bombaladı. 71 insan hayatını kaybetti. Alma Zadic, Viyana’da ortaokul, lise ve hukuk fakültesini bitirdi. Eski Yugoslavya için Lahey’de kurulan Savaş Suçları Mahkemesi’nde stajerlik yaptı. 2017 seçimlerinde Pilz listesinden Avusturya Meclisi’ne girdi. Sonra Yeşiller Partisi’ne geçti. Avusturya’da sağ merkez partisi ÖVP ile aşırı sağ FPÖ koalisyonu İbiza skandalıyla dağılınca, 2019’da erken seçime gidildi. Alma Zadic, Yeşiller listesinden tekrar Meclis’e girdi. Merkez sağ parti ÖVP, Yeşiller’le koalisyon kurunca, Adalet Bakanı olarak Başbakan Sebastian Kurz’un kabinesine girdi.