Tehdit mektubunda korkunç ifadeler: Gerekirse mahalleyi yakarız

NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız ve kızını ölümle tehdit eden ‘NSU 2.0’ imzalı mektupların ardı arkası kesilmiyor. Avukat Mustafa Kaplan’nın ardından Frankfurtlu avukat Ali Aydın da ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektubu aldığını açıkladı. Kendisine gelen tehdidin e-posta yoluyla gönderildiğini belirten Aydın, şunları söyledi: “Bana önceki gün böyle bir mail geldi. Bu e-posta sadece bana değil, benim gibi birçok meslektaşıma, emniyet, asayiş şubesi, savcılık gibi resmi kurumlara da gönderilmiş. Her yeri tehdit ediyor. Bu e-postada da avukat Seda Başay Yıldız’ın adı geçiyor. Tehdit ediliyor ve karşılığında ‘bitcoin’ isteniyor. Suç duyurusunda bulunmayacağım dediysem, bu zaten emniyete gitmiş. Şahıs kendisi göndermiş. E-postada ‘Döner ......na ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Gerekirse mahalleyi yakarız’ gibi ifadeler yer alıyor.”

Mektupların aynı kişiler tarafından mı yoksa başkaları tarafından mı kopya edildiği araştırılıyor. Frankfurt kentindeki 1 No’lu Polis Karakolunda ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma da giderek genişliyor. Neonazi polis ağının. Hessen Eyaleti’ndeki Wiesbaden, Offenbach ve Fulda emniyet teşkilatlarında da bağları olduğu şüphesi ortaya çıktı.

SON DERECE ÜRKÜTÜCÜ

CDU’lu Hessen Eyalet milletvekili İsmail Tipi gelişmelerle ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada olayın hasıraltı edilemeyeceğini söyledi. Eyalet Başbakanı Volker Bouffier ile İçişleri Bakanı Peter Beuth’un olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yetkili birimlere talimat verdiğini belirten Tipi, şöyle konuştu: “Frankfurt polis teşkilatında meydana gelen bu aşırı sağcı eğilim son derece vahim. Özellikle NSU davalarından sonra halkın ve vatandaşların güvenliğinden sorumlu bir birimde böyle bir yabancı düşmanı, ırkçı, aşırı sağcı bir şebeke oluşması, son derece ürkütücü. Ben olayı bir CDU’lu milletvekili olarak şiddetle kınıyorum.”

‘POLİSLER GÖREVDEN ALINDI’

“Almanya’da iç güvenliğimizden sorumlu polis teşkilatına sonsuz müteşekkiriz. Bu son derece güvendiğimiz polis teşkilatında böyle kara koyunların olmasına göz yummak mümkün değil. Bu polisler görevden alındı. Bunların dışında başka polisler olup olmadığı araştırılıyor. Eyalet Kriminal Dairesi kurulan özel bir komisyon ve ekiple bu olayın peşinde. İnanıyorum ki, Hessen Eyalet hükümeti bu konunun arkasını bırakmayıp, suçluların bulunmasından yargı önüne çıkarılmasına kadar tüm çalışmaları yapacak. Bundan hiç şüphem yok. Kesinlikle hasıraltı ve ihmal edilmemesi gereken bir gelişme. Bizim ne sağ ne sol gözümüzün kör olmaması gerektiğine inanıyorum. Hessen konuya duyarlı ve Hessen’in sağ gözü de sol gözü de kör değil.”