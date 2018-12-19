Tehdit mektubunda korkunç ifadeler: Gerekirse mahalleyi yakarız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTehdit mektubunda korkunç ifadeler: Gerekirse mahalleyi yakarız
GeriAvrupa Tehdit mektubunda korkunç ifadeler: Gerekirse mahalleyi yakarız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
19.12.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Tehdit mektubunda korkunç ifadeler: Gerekirse mahalleyi yakarız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tehdit mektubunda korkunç ifadeler: Gerekirse mahalleyi yakarız

Almanya’nın Frankfurt kentindeki 1 No’lu Polis Karakolunda ortaya çıkan neonazi ağıyla ilili soruşturma genişliyor. Neonazi polis ağının Hessen Eyaleti’ndeki Wiesbaden, Offenbach ve Fulda emniyet teşkilatlarında da bağları olduğu şüphesi ortaya çıktı.

NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız ve kızını ölümle tehdit eden ‘NSU 2.0’ imzalı mektupların ardı arkası kesilmiyor. Avukat Mustafa Kaplan’nın ardından Frankfurtlu avukat Ali Aydın da ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektubu aldığını açıkladı. Kendisine gelen tehdidin e-posta yoluyla gönderildiğini belirten Aydın, şunları söyledi: “Bana önceki gün böyle bir mail geldi. Bu e-posta sadece bana değil, benim gibi birçok meslektaşıma, emniyet, asayiş şubesi, savcılık gibi resmi kurumlara da gönderilmiş. Her yeri tehdit ediyor. Bu e-postada da avukat Seda Başay Yıldız’ın adı geçiyor. Tehdit ediliyor ve karşılığında ‘bitcoin’ isteniyor. Suç duyurusunda bulunmayacağım dediysem, bu zaten emniyete gitmiş. Şahıs kendisi göndermiş. E-postada ‘Döner ......na ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Gerekirse mahalleyi yakarız’ gibi ifadeler yer alıyor.”

Tehdit mektubunda korkunç ifadeler: Gerekirse mahalleyi yakarız

Mektupların aynı kişiler tarafından mı yoksa başkaları tarafından mı kopya edildiği araştırılıyor. Frankfurt kentindeki 1 No’lu Polis Karakolunda ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma da giderek genişliyor. Neonazi polis ağının. Hessen Eyaleti’ndeki Wiesbaden, Offenbach ve Fulda emniyet teşkilatlarında da bağları olduğu şüphesi ortaya çıktı.

Tehdit mektubunda korkunç ifadeler: Gerekirse mahalleyi yakarızSON DERECE ÜRKÜTÜCÜ
CDU’lu Hessen Eyalet milletvekili İsmail Tipi gelişmelerle ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada olayın hasıraltı edilemeyeceğini söyledi. Eyalet Başbakanı Volker Bouffier ile İçişleri Bakanı Peter Beuth’un olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yetkili birimlere talimat verdiğini belirten Tipi, şöyle konuştu: “Frankfurt polis teşkilatında meydana gelen bu aşırı sağcı eğilim son derece vahim. Özellikle NSU davalarından sonra halkın ve vatandaşların güvenliğinden sorumlu bir birimde böyle bir yabancı düşmanı, ırkçı, aşırı sağcı bir şebeke oluşması, son derece ürkütücü. Ben olayı bir CDU’lu milletvekili olarak şiddetle kınıyorum.”

‘POLİSLER GÖREVDEN ALINDI’
Almanya’da iç güvenliğimizden sorumlu polis teşkilatına sonsuz müteşekkiriz. Bu son derece güvendiğimiz polis teşkilatında böyle kara koyunların olmasına göz yummak mümkün değil. Bu polisler görevden alındı. Bunların dışında başka polisler olup olmadığı araştırılıyor. Eyalet Kriminal Dairesi kurulan özel bir komisyon ve ekiple bu olayın peşinde. İnanıyorum ki, Hessen Eyalet hükümeti bu konunun arkasını bırakmayıp, suçluların bulunmasından yargı önüne çıkarılmasına kadar tüm çalışmaları yapacak. Bundan hiç şüphem yok. Kesinlikle hasıraltı ve ihmal edilmemesi gereken bir gelişme. Bizim ne sağ ne sol gözümüzün kör olmaması gerektiğine inanıyorum. Hessen konuya duyarlı ve Hessen’in sağ gözü de sol gözü de kör değil.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avukat Mustafa Kaplan: Daha önce de geliyordu ama bu bambaşka

İçişleri Bakanı mektubu gizlemek istemiş

Meclis parasıyla Güney Afrika’da silah talimi

Mesut Özil için ayrılık vakti