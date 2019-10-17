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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

‘Tedbirleri artırın, failleri yakalayın’

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‘Tedbirleri artırın, failleri yakalayın’

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı ‘Barış Pınarı’ harekâtı üzerine Almanya’da Türklere karşı oluşan endişe verici havaya karşı önemli uyarılarda bulundu. Berlin’de görev yapan Türk basın mensuplarına konuşan Büyükelçi Aydın, Almanya’da Türklere ve iş yerlerine saldırılara karşı Alman güvenlik makamlarını daha fazla tedbir almaya çağırdı:

BARIŞ Pınarı harekâtının yurtdışında da yansımalarını hep birlikte takip ediyoruz. Almanya’da da bu harekât bütün yönleriyle yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Almanya’da terör yanlısı grupların buradaki Türk toplumuna yönelik saldırılarının olduğunu büyük bir üzüntüyle ve esefle takip ediyoruz. Alman güvenlik makamlarını, ülkedeki Türk toplumunu, Türk çıkarlarını, Türk kurumlarını ve iş yerlerini korumaya, daha fazla tedbir almaya çağırıyoruz. Bugüne kadar Almanya çapında Türkiye karşıtı 100’ün üzerinde gösteri düzenlendi. Bu gösteriler sırasında Türklere ve Türk kuruluşlarına karşı 16 saldırı yaşandı. Bu sayı her gün artıyor. Bu saldırılarda 15 insanımız yaralandı. Yine üçü cami, aralarında büfe, kahvehane, lokal ve market olmak üzere iş yerleri bu gösterilerde zarar gördü. Yine aynı gösterilerde iki defa bayrağımız yakıldı. Bu eylemleri şiddetle kınıyoruz.”

‘Tedbirleri artırın, failleri yakalayın’
‘HEDEF GÖSTERİYORLAR’
“Yine geçen hafta cuma günü elçiliğimiz resmi araçlarından biri, gece yarısı park ettiği yerde kundaklandı. Vatandaşlarımız ve işletmeleri maalesef terör yanlısı yayın organları ve terör yanlılarının kullandığı sosyal medya hesaplarında hedef gösterilmektedir. Bunun yanı sıra hem vatandaşlarımız hem kuruluşlarımız tehditlere de maruz kalıyor. Hem federal güvenlik makamlarının hem eyalet güvenlik makamlarının buradaki Türk toplumunun güvenliği, huzuru, barışı için daha fazla tedbir almalarını beklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz, geçtiğimiz hafta Alman Dışişleri Bakanlığı’na bir nota da göndermek suretiyle hem Almanya’daki temsilciliklerimizin hem Türk toplumunun ve kuruluşlarının korunması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettik. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı’ndaki muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde de bu talebimizi yineledik.”

‘PROVOKASYONA GELMEYİN’
“Alman makamlarından temel beklentimiz, güvenlik önlemlerinin yanı sıra özellikle şiddet olaylarına karışan, saldırıları gerçekleştiren eylemcilerin, faillerin yakalanıp yargı karşısına çıkarılmalarıdır. Bunun için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu süreçte Türk toplumu soğukkanlılığını muhafaza etmiş, kışkırtmalara, provokasyonlara gelmemiştir. Türk toplumunun bu vakur tutumunu sürdüreceğine inanıyorum. Ancak özellikle bir saldırı veya şiddet olayına maruz kaldıklarında bu olayları süratle ilgili emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyorum. Ayrıca bulundukları bölgedeki başkonsolosluklarımızla temasa geçerek bilgi paylaşımında bulunmaları çağrısını yineliyorum.”

‘YALAN HABER YAPIYORLAR’
“Barış Pınarı harekâtıyla ilgili Alman medyasında maalesef çok sayıda yalan haber, manipülasyon ve hatta propaganda kampanyasıyla karşı karşıya olduğumuzu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu, hem buradaki insanlarımızın duygularını derinden yaralamakta hem de dostluk ve müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğumuz Almanya’ya olan güvenin sarsılmasına yol açmaktadır. Bu tek yanlı haber ve yorumların ötesinde Alman siyasetçilerinin harekâtla ilgili yaptıkları açıklamaları da kabul etmiyor ve reddediyoruz.”

 

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