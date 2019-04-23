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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
23.04.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Tecavüze karşı birlikte çalışacaklar

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Tecavüze karşı birlikte çalışacaklar

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Amerikalı sinema oyuncusu Angelina Jolie, savaş bölgelerinde tecavüze karşı ortak mücadele verecek.

ALMANYA, dönem başkanlığını sürdürdüğü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde savaş ve kriz bölgelerinde tecavüz suçlarına yönelik yaptırımları artırmak ve yasal boşlukları gidermeye yönelik karar çıkartmayı planlıyor. Hollywood yıldızı Angelina Jolie de bu konuda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak çalışacak ve BM’de cinsel suçlara karşı karar alınması konusunda destek olacak. Washington Post gazetesine konuyla ilgili ortak bir makale yazan Maas ile Jolie, savaşların meydana geldiği ülkelerde ve kriz bölgelerinde kadınlara, küçük yaştaki çocuklara yönelik tecavüz suçu işleyenlerin yargılanmasını sağlamak için mücadele edeceklerinin mesajını verdi.
Maas ve Jolie, ortak kaleme aldıkları makalelerinde BM kararlarının ve uluslararası normların güçlenmesi için mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaparken, kurbanların daha iyi korunmaya ihtiyaç duyduklarına dikkati çekti.

YASAL BOŞLUKLAR GİDERİLSİN
Makalede, şu ifadelere yer verildi: “Tecavüz ve kadına yönelik farklı boyuttaki cinsel saldırılar, kriz ve terör bölgelerinde savaş taktiği olarak kullanılıyor. Irak, Bosna Hersek ve Sierra Leona’da görüştüklerimiz bizden acil olarak tecavüz ve cinsel saldırı suçlarına karışanların ceza almasını sağlamak için yasal boşlukların giderilmesi konusunda yardım rica ettiler.”

GÖNÜLÜ ELÇİ İLAN EDİLMİŞTİ
43 yaşındaki oyuncu Angelina Jolie, ilk kez Avrupalı bir Dışişleri Bakanı ile ortak çalışmıyor. Ünlü oyuncu daha önce de kriz bölgelerindeki tecavüz ve cinsel içerikli şiddet olaylarıyla mücadele konusunda İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı William Hague ile ortak çalışmalarda bulunmuştu. Jolie, 2012’den bu yana mültecilere yardım etmek için BM tarafından gönüllü elçi ilan edilmişti.

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