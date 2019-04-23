Tecavüze karşı birlikte çalışacaklar
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Amerikalı sinema oyuncusu Angelina Jolie, savaş bölgelerinde tecavüze karşı ortak mücadele verecek.
ALMANYA, dönem başkanlığını sürdürdüğü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde savaş ve kriz bölgelerinde tecavüz suçlarına yönelik yaptırımları artırmak ve yasal boşlukları gidermeye yönelik karar çıkartmayı planlıyor. Hollywood yıldızı Angelina Jolie de bu konuda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak çalışacak ve BM’de cinsel suçlara karşı karar alınması konusunda destek olacak. Washington Post gazetesine konuyla ilgili ortak bir makale yazan Maas ile Jolie, savaşların meydana geldiği ülkelerde ve kriz bölgelerinde kadınlara, küçük yaştaki çocuklara yönelik tecavüz suçu işleyenlerin yargılanmasını sağlamak için mücadele edeceklerinin mesajını verdi.
Maas ve Jolie, ortak kaleme aldıkları makalelerinde BM kararlarının ve uluslararası normların güçlenmesi için mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaparken, kurbanların daha iyi korunmaya ihtiyaç duyduklarına dikkati çekti.
YASAL BOŞLUKLAR GİDERİLSİN
Makalede, şu ifadelere yer verildi: “Tecavüz ve kadına yönelik farklı boyuttaki cinsel saldırılar, kriz ve terör bölgelerinde savaş taktiği olarak kullanılıyor. Irak, Bosna Hersek ve Sierra Leona’da görüştüklerimiz bizden acil olarak tecavüz ve cinsel saldırı suçlarına karışanların ceza almasını sağlamak için yasal boşlukların giderilmesi konusunda yardım rica ettiler.”
GÖNÜLÜ ELÇİ İLAN EDİLMİŞTİ
43 yaşındaki oyuncu Angelina Jolie, ilk kez Avrupalı bir Dışişleri Bakanı ile ortak çalışmıyor. Ünlü oyuncu daha önce de kriz bölgelerindeki tecavüz ve cinsel içerikli şiddet olaylarıyla mücadele konusunda İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı William Hague ile ortak çalışmalarda bulunmuştu. Jolie, 2012’den bu yana mültecilere yardım etmek için BM tarafından gönüllü elçi ilan edilmişti.
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