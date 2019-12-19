Tecavüz zanlısına tutuksuz yargılama kızdırdı

WALDNIEL kasabasında yaşları 5 ila 11 arasında değişen dört çocuk, çocuklardan birinin evlerinin önünde park halindeki karavanda uyuduğu sırada gece yarısı hırsız girdi ve 9 yaşındaki küçük kıza tecavüz etti. Kızın babası şüpheliyi belirledi. Polis, aynı gün saat 10.30 sıralarında şüpheliyi yakaladı. Zanlı, sorgusundan sonra nöbetçi hâkime çıkarıldı. Hâkim, şüpheliyi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koydu. Şüphelinin avukatının itirazı üzerine dosyayı yeniden ele alan başka bir hâkim, şüphelinin daha önce suç işlemediği ve sabit adresinin bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanması yönünde bir karar aldı. Şüpheli, ayrıca her gün karakola gidip imza verecek. Karar, 11 bin nüfuslu Waldniel kasabasında büyük şaşkınlık yarattı. Kasaba sakinlerinden iki çocuk annesi bir kadın, “Ben anlamıyorum, böyle bir kişi nasıl serbest kalır” diyerek tepki gösterdi.