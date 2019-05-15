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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
15.05.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Tecavüz için evine girdiği kadının boğazını kesen badanacı, 32 yıl sonra yakalandı

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Tecavüz için evine girdiği kadının boğazını kesen badanacı, 32 yıl sonra yakalandı

Alman badanacı Klaus R., 32 yıl önce soygun ve tecavüz amacıyla evine girdiği üç çocuk annesi Annegret W.’ye tecavüz edemeyince boğazından beş kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayet dosyası 2015 yılında yeniden açılınca DNA eşleşmesi sonucu yakalandı.

ALMANYA’NIN başkenti Berlin’de 32 yıl önce üç çocuk annesi 30 yaşındaki kadın evinde öldürüldü. Katil zanlısı öğle saatlerinde girdiği evde zavallı kadına tecavüz etmeye kalktı. Başaramayınca da kadını önce boğdu. Sonra da mutfaktan aldığı bıçakla boğazından beş kez bıçakladı. Tüm bu vahşeti de kadının şimdilerde 33 yaşına olan iki yaşındaki küçük çocuğun gözleri önünde yaptı. Üç çocuk annesi kadının öldürüldüğü ise altı yaşındaki oğlunun okuldan eve gelmesiyle ortaya çıktı. Annesinin cesedini yatak odasında bulan küçük çocuk, komşulardan yardım istedi.

DNA ÇÖZDÜ
Polis, vahşice evinde öldürülen Annegret W.’nin katilini yıllarca aradı. Ancak başarılı olamadı. Dosya kapandı. 2015 yılında cinayet masası ekipleri Annegret W. dosyasını yeniden açtı. Gelişen teknoloji yardımıyla derin araştırma yapan cinayet masası ekipleri, kadının kıyafetleri üzerinde DNA izine rastladı. Yapılan incelemede DNA, badanacı Klaus R. ile birebir eşleşti. Cinayet sırasında 29 yaşında olan 61 yaşındaki Klaus R., kadını soymak ve tecavüz etmek amacıyla girdiği evde cinayet işlemekle suçlandı. Hakkında iddianame hazırlandı.

İKİ OĞLU DA DAVAYI İZLEDİ
Berlin’de görülen ilk duruşmaya annesi öldürüldüğünde evde bulunan Christian W. ile okul dönüşü annesinin cesedini odada bulan Sven W. de katıldı. İlk duruşmada sanığın avukatı, müvekkiline yönelik suçlamaları reddetti. Sanığa ait DNA’nın üçüncü bir kişi tarafından oraya taşınmış olabileceğini ileri sürdü. Cinayet sırasında evde bulunan Christian W. annesinin acısının hep içinde kaldığını söylerken, olayla ilgili pek bir şeyler hatırlamadığını söyledi. Zanlının yargılanmasına önümüzdeki günlerde devam edilecek.

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