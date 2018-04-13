TCDD, Siemens’le 10 adet yüksek hızlı tren için sözleşme imzaladı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi veren Siemens’le 10 adet ‘Velaro’ yüksek hızlı tren için sözleşme imzaladı.
Sözleşme bedeli yaklaşık 340 milyon euro olup, üç yıl süreyle trenlerin bakım, onarım ve temizlik işlerini de içeriyor. Bu sözleşme ile Türkiye, ‘Velaro’ filosundaki tren sayısı 17’ye çıkacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Siemens Ulaşım Sistemleri Bölümü CEO’su Sabrina Soussan, şöyle konuştu: “Velaro, kapasitesi ve konforu sayesinde, yüksek hızlı trenler için bir kıstas olmayı sürdürüyor. Tren, tüm güçlü özelliklerini Türkiye’de tam olarak kullanabilmektedir ve bunu halihazırda günlük işletimde kanıtlamıştır. Amiral gemisi konumundaki bu trenimiz, burada yüzde 99 emre amadelik oranıyla çalışmaktadır.”
Uluslararası pazar için geliştirilen ‘Velaro’ trenleri, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Çin, Türkiye ve Hollanda’da faaliyet gösteriyor.
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