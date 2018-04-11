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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
11.04.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

TBMM heyeti, Berlin’de Türklerle buluştu

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TBMM heyeti, Berlin’de Türklerle buluştu

Almanya’da temaslarını sürdüren TBMM Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet, Almanya’da yaşayan Türk toplumunun sorunları ve onların çözüm önerilerini dinledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, son dönemlerde Müslümanların terör ile ilişkilendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Serdar, “Almanya’da yaşanılan haksızlıklar karşısında da hukuki süreci zorlayın” dedi.
Batı ülkelerinde var olan bu algıya bazı etkenlerin yol açtığını vurgulayan Serdar, “Örneğin kendini İslam’la tanımlayan ama terör örgütü olanlar var: DEAŞ, Boko Haram, El Kaide, FETÖ vesaire. Bunların bu algıya etkisi oldu” değerlendirmesini yaptı.
Serdar, Avrupa’da yaşayanların Ortadoğu’dan gelen sığınmacılardan korktuğunu ve bu korkuyu ‘İslamofobi’ olarak tanımladığını ifade etti.

TBMM heyeti, Berlin’de Türklerle buluştu

‘SUÇLU ARIYOR DEĞİLİZ’
Avrupa’da aşırı sağ akımların yükselmesiyle merkez siyasetin de gündemine geldiğine değinen Serdar, “(Almanya) İçişleri Bakanı’nın ‘İslam, Almanya’ya ait değildir’ açıklaması tabanda karşılık buluyor. Suçlu arıyor değiliz. Bu olayların sonuçlarını beraber ortaya çıkaralım. Bu dünyada beraber yaşıyoruz. Avrupa’da 25 milyon Müslüman var. Dolayısıyla beraber yaşanılmak durumunda” diye konuştu.
Ömer Serdar, Avrupa’daki incelemelerinin tamamlanmasının ardından bunu bir rapor haline getireceklerini sözlerine ekledi.

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