Tavşanların Şarkı Savaşı’nı indirimli biletle izlediler
Hamburg’un Altona ilçesindeki Theater für Kinder’de çocuklar, aileleriyle birlikte ‘Tavşanların Şarkı Savaşı’ adlı neşeli müzikali izledi. SPD Hamburg Milletvekili Güngör Yılmaz’ın organize ettiği etkinliğe çocuklar, indirimli biletlerle katıldı.
50’NCİ kuruluş yıldönümü geçen günlerde kutlayan Hamburg’un Altona ilçesindeki Theater für Kinder, neşeli bir müzikali çocuklarla buluşturdu. Çocuklar, velileriyle birlikte “Der Sängerkrieg der Heidehasen” (Tavşanların Şarkı Savaşı) adlı oyunu izledi.
SPD’nin Hamburg Milletvekili Güngör Yılmaz tarafından organize edilen ve Tiyatroyu Destekleme Cemiyetinin sponsorluğu ile indirimli biletlerin sunulduğu tiyatro etkinliğine 53 küçük ve büyük tiyatro sever katıldı.
Heyecan içinde pür dikkat oyunu izleyen minikler müzikalden büyük keyif aldı. Tiyatro ekibi oyunun sonunda dakikalarca alkışlandı.
Milletvekili Güngör Yılmaz, çocuklar ve velilerle sohbet etti.
UFUKLARI AÇILDI
Günümüzde çocukların bilgisayar başında, elektronik oyunlar ve aygıtlarla çok fazla zaman geçirdiğine dikkate çeken Yılmaz, “Birçok veli bundan şikayetçi. Çocukları monoton bilgisayar oyunlarından çok daha fazla keyif veren, ufuklarını açan ve aynı zamanda sosyal iletişimde bulunmalarını sağlayan renkli tiyatro dünyasıyla tanıştırmak istedik. Bunu da gerçekleştirdik. Eminim izleyen çocuklar için yeni kapılar açıldı” dedi.
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