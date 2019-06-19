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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
19.06.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Tauber: Sınır tanımaz şiddetin yolunu AfD açtı

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Tauber: Sınır tanımaz şiddetin yolunu AfD açtı

CDU’nun eski Genel Sekreteri Peter Tauber, Kassel Bölgesi Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada sağ görüşlü siyasetçileri suçladı. Başbakan Angela Merkel’in dördüncü hükümetinde bir yılı aşkın süredir Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de sürdüren Tabuer, CDU mensubu sağ kanat üyeleriyle aşırı sağcı AfD yöneticilerinin yaşananlarda payı olduğunu yazdı.

WELT gazetesine konuk yazar olarak makale kaleme alan Tauber, yazısında, “AfD, söylemleriyle siyasi atmosferi değiştirdi. Sınır tanımaz söylemleriyle sınır tanımaz şiddettin yolunu açtı” ifadelerine yer verdi. AfD’nin Federal Meclis Eş Başkanı Alice Weidel ve AfD’nin radikal ismi Björn Höcke’yi cinayette payı olmakla suçlayan Tauber, aynı şekilde CDU’dan ayrılan eski milletvekili Erika Steinbach ile CDU üyesi Max Otte’yi de cinayete zemin hazırlamakla suçladı. Tauber makalesinde, “Erika Steinbach iyi bir eğitim almış ve iyi bir stili var. Her gün Twitter mesajlarıyla radikalleştiğini gösteriyor. Tıpkı Höckes, Ottes ve Weidels gibi şiddete yol açan bir dili kullanarak Walter Lübcke’nin ölümünde suç ortağıdır” sözlerine yer verdi.

ALTENA SALDIRISINI HATIRLATTI
Yazısında, Altena Belediye Başkanı’na yapılan saldırıyı da hatırlatan Tauber, Lübcke cinayetinden önce de saldırıların olduğunu belirterek, Altena’nın CDU’lu Belediye Başkanı Andreas Hollstein’ın hayatını iki yurttaşın kurtardığını yazdı. Saldırganın sadece iki yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın da ertelendiğini belirten Tauber, cezayı komik olarak değerlendirirken, “Bu hayatımda duyduğum en kötü fıkraydı” dedi.
Tıpkı Walter Lübcke gibi Başbakan Angela Merkel’in mülteci politikalarını savunan ve mülteci dostu olarak tanınan Altena Belediye Başkanı Hollstein bıçaklı saldırıya uğramıştı. Türk dönercisinden döner aldığı sırada bir saldırgan belediye başkanının boğazını kesmek istemiş, Urfalı dönerci Abdullah Demir ile oğlu Ahmet saldırgana müdahale ederek Hollstein’ın boğazının kesilmesini engellemişti. Hollstein da daha sonra yaptığı açıklamada hayatını iki Türk’e borçlu olduğunu söylemişti. Belediye başkanı, saldırıyı hafif bıçak yarasıyla atlatmıştı.

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