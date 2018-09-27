Tatilini geçirdiği Antalya’da boğuldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde boğulmak üzereyken denizden çıkarılan gurbetçi Şevket Kuvvetli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KIZILAĞAÇ Turizm Bölgesinde tatil yaptığı otelin sahilinden denize giren Şevket Kuvvetli (69), boğulma tehlikesi geçirdi. Otel çalışanları tarafından denizden çıkarılan Kuvvetli, acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kuvvetli hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze adli tıp morguna kaldırıldı. Kuvvetli’nin Almanya’da yaşadığı ve tatil için ailesiyle Manavgat’a geldiği öğrenildi.
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