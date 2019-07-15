Tatilde ‘Titreyen Kadın’ı okuyacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTatilde ‘Titreyen Kadın’ı okuyacak
GeriAvrupa Tatilde ‘Titreyen Kadın’ı okuyacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
15.07.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Tatilde ‘Titreyen Kadın’ı okuyacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatilde ‘Titreyen Kadın’ı okuyacak

Devlet ve hükümet başkanlarını karşılama törenlerinde tüm dünyanın gözü önünde titreme krizlerine girerek herkesi endişelendiren Merkel tatile çıkıyor. Merkel, tatilde Amerikalı yazar Siri Hustvedt’in ‘Titreyen Kadın’ adlı kitabını da okuyacak.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, herkesi endişelendiren titreme nöbetlerine rağmen programlarını aksatmıyor. Çarşamba günü Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’yi karşılama töreninde üçüncü kez titreyen Merkel, perşembe günü Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i ağırladı. Pazar günü Paris’e giderek, Fransa’nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı törenlerini izleyen Merkel’i bu hafta da yoğun ve yorucu bir program bekliyor. Bugün Almanya’nın doğu eyaleti Saksonya’ya hareket edecek Merkel, 1 Eylül’deki Saksonya Eyalet seçimleri öncesi partisi CDU’ya destek amacıyla Görlitz ve Dresden kentlerini de ziyaret edecek. Yarın da Merkel için önemli bir gün. Akşam saat 18.00’de Avrupa Parlamentosu’nda Savunma Bakanı von der Leyen’in Komisyon Başkanlığı oylanacak. Von der Leyen seçimi kazanamazsa, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için kartlar yeniden karılacak ve Merkel’in iç politikada başı ağrıyacak.

Tatilde ‘Titreyen Kadın’ı okuyacak
NEREYE GİDECEĞİ SIR GİBİ SAKLANIYOR
Çarşamba günü 65 yaşına girecek olan Merkel, yaş gününde Bakanlar Kurulu toplantısını yönetecek ve hafta sonundan itibaren de tatile çıkacak. Merkel yaz tatilini son yıllarda İtalya’nın volkanik İschia Adasında ve Alp Dağlarıyla Dolomit Dağlarının içiçe girdiği Güney Tirol’da geçirdi. Bu yıl yaz tatilini nerede geçireceği ise yine son dakikaya kadar sır gibi saklanıyor. Merkel, Bild’in haberine göre bu yıl yaz tatiline koltuğunda Amerikalı yazar Siri Hustvedt’in ‘Titreyen Kadın’ adlı kitabıyla çıkacak.
Amerikalı kadın yazar Siri Hustvedt kitabında 2009’da yaşadığı Merkel benzeri titreme nöbetlerini anlatıyor. Nörolog, psikolog ve doktor doktor dolaşan yazar Hustvedt, hiçbirinin titremenin nereden geldiğini, nedenlerini tespit edemediğini yazıyor. Yazarın Merkel’e tavsiyesi ise müzisyenlerin sahneye çıkmadan önce aldıkları Betablocker Propranolol ilacı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Tatilde ‘Titreyen Kadın’ı okuyacak
Avrupa’da 15 Temmuz
Türkiye’ye yaptırımları görüşüyorlar
Almanya’dan somut adım bekliyoruz