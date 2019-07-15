Tatilde ‘Titreyen Kadın’ı okuyacak
Devlet ve hükümet başkanlarını karşılama törenlerinde tüm dünyanın gözü önünde titreme krizlerine girerek herkesi endişelendiren Merkel tatile çıkıyor. Merkel, tatilde Amerikalı yazar Siri Hustvedt’in ‘Titreyen Kadın’ adlı kitabını da okuyacak.
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, herkesi endişelendiren titreme nöbetlerine rağmen programlarını aksatmıyor. Çarşamba günü Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’yi karşılama töreninde üçüncü kez titreyen Merkel, perşembe günü Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i ağırladı. Pazar günü Paris’e giderek, Fransa’nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı törenlerini izleyen Merkel’i bu hafta da yoğun ve yorucu bir program bekliyor. Bugün Almanya’nın doğu eyaleti Saksonya’ya hareket edecek Merkel, 1 Eylül’deki Saksonya Eyalet seçimleri öncesi partisi CDU’ya destek amacıyla Görlitz ve Dresden kentlerini de ziyaret edecek. Yarın da Merkel için önemli bir gün. Akşam saat 18.00’de Avrupa Parlamentosu’nda Savunma Bakanı von der Leyen’in Komisyon Başkanlığı oylanacak. Von der Leyen seçimi kazanamazsa, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için kartlar yeniden karılacak ve Merkel’in iç politikada başı ağrıyacak.NEREYE GİDECEĞİ SIR GİBİ SAKLANIYOR
Çarşamba günü 65 yaşına girecek olan Merkel, yaş gününde Bakanlar Kurulu toplantısını yönetecek ve hafta sonundan itibaren de tatile çıkacak. Merkel yaz tatilini son yıllarda İtalya’nın volkanik İschia Adasında ve Alp Dağlarıyla Dolomit Dağlarının içiçe girdiği Güney Tirol’da geçirdi. Bu yıl yaz tatilini nerede geçireceği ise yine son dakikaya kadar sır gibi saklanıyor. Merkel, Bild’in haberine göre bu yıl yaz tatiline koltuğunda Amerikalı yazar Siri Hustvedt’in ‘Titreyen Kadın’ adlı kitabıyla çıkacak.
Amerikalı kadın yazar Siri Hustvedt kitabında 2009’da yaşadığı Merkel benzeri titreme nöbetlerini anlatıyor. Nörolog, psikolog ve doktor doktor dolaşan yazar Hustvedt, hiçbirinin titremenin nereden geldiğini, nedenlerini tespit edemediğini yazıyor. Yazarın Merkel’e tavsiyesi ise müzisyenlerin sahneye çıkmadan önce aldıkları Betablocker Propranolol ilacı.
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