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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
07.07.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Balotelli tatilde de rahat durmadı! 13 bin TL’lik iddia…

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Balotelli tatilde de rahat durmadı! 13 bin TL’lik iddia…

Skandalları ile ünlü İtalyan futbolcu Mario Balotelli, tatilini geçirdiği Napoli'de, bar sahibi ile girdiği iddia sonrası yine gündem oldu.

Balotelli tatilde de rahat durmadı 13 bin TL’lik iddia…Futbolcuların özel fitness hocaları ile vücutlarını zinde tutmaya çalıştıkları ya da gelecekleri ile ilgili karar verme aşamasında oldukları yaz tatilinin son döneminde İtalyanların haşarı çocuğu Mario Balotelli, yine futbol dışı bir olayla gündeme geldi. Tatilini geçirdiği Napoli’de bir bar sahibi ile girdiği iddia, Mario Balotelli’yi yine manşetlere taşıdı.

Girdiği iddiayı sonra bar sahibini videoya çeken ve Instagram hesabından paylaşan Mario Balotelli, sosyal medyada günün konusu oldu. Bar sahibi ile 1800 pound (Yaklaşık 13 bin TL) tutarında bir iddiaya tutuşan Mario Balotelli, iddiayı kaybetti. İddiaya göre bar sahibi, motosikleti ile sadece iç çamaşırı giymiş bir şekilde denize atlayacaktı. Gülünç duruma düşmesine rağmen bunu yapan bar sahibi, Mario Balotelli’den yaklaşık 13 bin TL nakit para aldı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya takımında geçiren Mario Balotelli, Fransız ekibi ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz başka bir takımla anlaşmadı.

Balotelli tatilde de rahat durmadı 13 bin TL’lik iddia…

Balotelli tatilde de rahat durmadı 13 bin TL’lik iddia…

Balotelli tatilde de rahat durmadı 13 bin TL’lik iddia…

Balotelli tatilde de rahat durmadı 13 bin TL’lik iddia…


Balotelli tatilde de rahat durmadı 13 bin TL’lik iddia…


Balotelli tatilde de rahat durmadı 13 bin TL’lik iddia…

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