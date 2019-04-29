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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
29.04.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

‘Tatil yapacağım’ dedi, Köln’ü reddetti

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‘Tatil yapacağım’ dedi, Köln’ü reddetti

İkinci Bundesliga lideri Köln, son haftalarda peş peşe puan kaybetti. Darmstadt’da kendi sahasında 2-1 yenilince sezon sonuna üç hafta kala teknik direktör Markus Anfang’ı yollayan Köln yönetimi, Hertha Berlin teknik direktörü Pal Dardai ile görüştü. Sezon sonunda kulubünden ayrılacak olan Dardai ise kendisine gelen teklifi geri çevirdi.

KÖLN yönetimi Dardai ile iki yıllık sözleşme yapmayı planlıyordu. Ancak 43 yaşındaki teknik adam yorgunluğunu gerekçe gösterip, “Ekim ayına kadar tatil yapacağım” dedi. Dardai’nin Hertha Berlin ile zaman kısıtlaması olmayan sözleşmesi bulunuyor. Macar teknik direktörün 2020 yılında Hertha Berlin’in alt yapısında takım çalıştırmayı planladığı tahmin ediliyor. Dardai’den gelen ‘ret’ cevabı üzerine rotasını Bruno Labbadia, Achim Beierlorzer, Andre Breitenreiter ve David Wagner gibi tecrübeli isimlere çeviren Köln yönetiminin, üst seviye takımlar çalıştıran bu isimlerden biriyle önümüzdeki iki yıl için sözleşme imzalaması bekleniyor.

PAWLAK ÇALIŞTIRACAK
İkinci Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren takımı sezon sonuna kadar ise alt yapı hocası Andre Pawlak çalıştıracak. Pawlak, takımla ilk antrenmanını pazartesi sabahı yaptı. Çalışmada hayli neşeli görünen Pawlak, futbolcularla bol bol şakalaştı. Köln, İkinci Bundesliga’da 59 puanla lider. En yakın takipçisi Paderborn’a 5 puan fark atan Köln, üçüncü ve dördüncü sıralarda bulunan Union Berlin ve Hamburg’un ise 6 puan önünde. Köln’ün Bundesliga’ya yükselmesi için kalan üç karşılaşmada dört puan çıkarması yeterli olacak.

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