‘Tatil yapacağım’ dedi, Köln’ü reddetti
İkinci Bundesliga lideri Köln, son haftalarda peş peşe puan kaybetti. Darmstadt’da kendi sahasında 2-1 yenilince sezon sonuna üç hafta kala teknik direktör Markus Anfang’ı yollayan Köln yönetimi, Hertha Berlin teknik direktörü Pal Dardai ile görüştü. Sezon sonunda kulubünden ayrılacak olan Dardai ise kendisine gelen teklifi geri çevirdi.
KÖLN yönetimi Dardai ile iki yıllık sözleşme yapmayı planlıyordu. Ancak 43 yaşındaki teknik adam yorgunluğunu gerekçe gösterip, “Ekim ayına kadar tatil yapacağım” dedi. Dardai’nin Hertha Berlin ile zaman kısıtlaması olmayan sözleşmesi bulunuyor. Macar teknik direktörün 2020 yılında Hertha Berlin’in alt yapısında takım çalıştırmayı planladığı tahmin ediliyor. Dardai’den gelen ‘ret’ cevabı üzerine rotasını Bruno Labbadia, Achim Beierlorzer, Andre Breitenreiter ve David Wagner gibi tecrübeli isimlere çeviren Köln yönetiminin, üst seviye takımlar çalıştıran bu isimlerden biriyle önümüzdeki iki yıl için sözleşme imzalaması bekleniyor.
PAWLAK ÇALIŞTIRACAK
İkinci Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren takımı sezon sonuna kadar ise alt yapı hocası Andre Pawlak çalıştıracak. Pawlak, takımla ilk antrenmanını pazartesi sabahı yaptı. Çalışmada hayli neşeli görünen Pawlak, futbolcularla bol bol şakalaştı. Köln, İkinci Bundesliga’da 59 puanla lider. En yakın takipçisi Paderborn’a 5 puan fark atan Köln, üçüncü ve dördüncü sıralarda bulunan Union Berlin ve Hamburg’un ise 6 puan önünde. Köln’ün Bundesliga’ya yükselmesi için kalan üç karşılaşmada dört puan çıkarması yeterli olacak.
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