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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
12.08.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Tatil bitti, yoğun mesaiye devam

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Tatil bitti, yoğun mesaiye devam

Almanya Başbakanı Angela Merkel, tatilini tamamlayıp Berlin’e geri döndü. Merkel’i yoğun bir mesai bekliyor. Çalışma masanın üzerinde üç doğu eyaletinde yapılacak seçimler, iklim koruması, yeni konut yapımları ve 2020 yılının bütçesi Merkel’i bekleyen başlıca konular.

İKLİM Kabinesi, eylül ayında iklim koruması konularında yapılacak çalışmaları açıklayacak. Almanya’da son dönemde çok konuşulan iklim korumasıyla ilgili atılacak çalışmalara yoğunlaşacak olan Merkel’i, eylül ve ekim aylarında üç eyalette yapılacak seçimler de bekliyor. Brandenburg Eyaleti’nde 1 Eylül’de, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde ise 27 Ekim’de yapılacak seçimlerle yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Üç eyalette de birinci parti konumunda görünün aşırı sağcı ve İslam karşıtı AfD’nin seçimleri kazanması durumunda Almanya’da erken seçim gündeme gelebilir. Eylül ayında yapılacak ‘konut zirvesi’ de Merkel’in önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı bir başka konu.

JOHNSON’LA GÖRÜŞECEK
Merkel’i sadece iç politikadaki önemli konular değil, uluslararası sorunlar da bekliyor. Merkel, ekim ayında Avrupa Birliği’nden ayrılacak olan İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson’u Berlin’e davet etti. Johnson, anlaşma olmadan da Avrupa Birliği’nden ayrılabileceklerini açıklamıştı. Merkel ise İngiltere’nin anlaşmayla ayrılmasından yana. Merkel, tatil sonrası ilk kez çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nu toplayacak.

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