Tatil bitti, yoğun mesaiye devam
Almanya Başbakanı Angela Merkel, tatilini tamamlayıp Berlin’e geri döndü. Merkel’i yoğun bir mesai bekliyor. Çalışma masanın üzerinde üç doğu eyaletinde yapılacak seçimler, iklim koruması, yeni konut yapımları ve 2020 yılının bütçesi Merkel’i bekleyen başlıca konular.
İKLİM Kabinesi, eylül ayında iklim koruması konularında yapılacak çalışmaları açıklayacak. Almanya’da son dönemde çok konuşulan iklim korumasıyla ilgili atılacak çalışmalara yoğunlaşacak olan Merkel’i, eylül ve ekim aylarında üç eyalette yapılacak seçimler de bekliyor. Brandenburg Eyaleti’nde 1 Eylül’de, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde ise 27 Ekim’de yapılacak seçimlerle yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Üç eyalette de birinci parti konumunda görünün aşırı sağcı ve İslam karşıtı AfD’nin seçimleri kazanması durumunda Almanya’da erken seçim gündeme gelebilir. Eylül ayında yapılacak ‘konut zirvesi’ de Merkel’in önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı bir başka konu.
JOHNSON’LA GÖRÜŞECEK
Merkel’i sadece iç politikadaki önemli konular değil, uluslararası sorunlar da bekliyor. Merkel, ekim ayında Avrupa Birliği’nden ayrılacak olan İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson’u Berlin’e davet etti. Johnson, anlaşma olmadan da Avrupa Birliği’nden ayrılabileceklerini açıklamıştı. Merkel ise İngiltere’nin anlaşmayla ayrılmasından yana. Merkel, tatil sonrası ilk kez çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nu toplayacak.
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