Tata ile birleşemeyen ThyssenKrupp, 6 bin çalışanı işten çıkaracak
Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, Hintli şirket Tata ile planladığı birleşme Brüksel tarafından reddedilince, içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşmak için 6 bin çalışanıyla yollarını ayırmak istediğini açıkladı.
THYSSEN Krupp’un 6 bin işçiyle yollarını ayırma kararı, çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Tata ile birleşme görüşmeleri ve planları hakkında çalışanlarının bilgilendirilmemiş olmasının ciddi hata olduğunu ileri süren sendika ve işyeri temsilcileri, ThyssenKrupp Steel idarecilerinin kendilerini iki yıldır korku ve endişe içinde beklettiklerini ve sonucunda 6 bin emekçiyle yollarını ayıracakları açıklamasına kızgın olduklarını söyledi
Alman WDR televizyonuna konuşan sendika temsilcilerinden Patrick Weber, “Şirket idarecilerinin aldıkları yanlış karar ve yaptıkları hesap hatalarının bedelini niye emekçiler ödemek zorunda?” sözleriyle tepki gösterirken, ThyssenKrupp Steel’in yanlış işletme politikalarını 29 Haziran’da Berlin’de düzenleyecekleri büyük bir mitingle protesto edeceklerini söyledi
HATALARIN BEDELİNİ EMEKÇİLERE ÖDETMEK İSTİYORLAR
ThyssenKrupp Steel işyeri temsilcilerinden Martin Michael de WDR’e yaptığı açıklamada, “En büyük korkumuz; işsizlik. Brezilya’ya on yıl önce yapılan 8 Milyar Euro’luk yanlış yatırımın bedelini emekçilere ödetmek istiyorlar. Duruma müdahil olması gereken politikacılarımız da uzaktan seyrediyor” dedi.
240 MİLYON EURO KARDAN 99 MİLYON EURO ZARARA
ThyssenKrupp CEO’su Guido Kerkhoff, işletmelerinin çelik kısmındaki gelişmelerin kendilerini de düşündürdüğünü belirterek, “2019’un ilk yarısında talepler beklentilerin altında. Çelik bölümündeki kazanç durumu hoş değil” dedi.
Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan ve ThyssenKrupp’un zarar ettiği ileri sürülen bir haberde, “Geçen yılın ilk yarısında 240 Milyon Euro karda olan ThyssenKrupp, bu yılın aynı zaman diliminde 99 milyon Euro zararda” ifadeleri dikkat çekti.
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