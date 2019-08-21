‘Tasarruf sahiplerini korumak zorundayız’
CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, mevduat sahiplerini endişelendiren negatif faize cephe aldı. Bankaların, mevduat sahiplerine yatırdıkları para karşılığında faiz ödemek yerine, paralarını korudukları için faiz almasını doğru bulmadığını belirten Söder, “Negatif faizin bizim mali kültürümüzde yeri yok” dedi.
AVRUPA Merkez Bankası, üye ülke bankalarının kasalarındaki paraları kullanmalarını zorunlu kılıyor, kasasında para bulunduran bankalara ise yıl sonunda para cezası kesiyor. Bankalar da kesilen cezayı tüm hesap sahiplerine yansıtmanın planlarını yapıyor. Almanya’da 112 banka ve para enstitüsü bir süreden beri 500 bin Euro ve üstü mevduatı olanlardan belli oranlarda negatif faiz alıyor. Bankalar, 500 bin Euro olan alt sınırı sıfırlamanın hesabını yapıyor. Böylece bankada para miktarına bakmaksızın mevduat sahiplerinden yatırdıkları paranın karşılığında negatif faiz adıyla masraf kesilecek. Bunun da binde 4 ile binde 6 oranında değişmesi bekleniyor. CSU Genel Başkanı Markus Söder, bankaların girişimi üzerine yaptığı açıklamada, “CSU olarak hem Eyaletler Meclisinde hem de koalisyon hükümetinde inisiyatif alıp negatif faizi yasaklayacağız. Almanlara ait yüz milyarlarca Euro zaten çok düşük faizle Avrupa Merkez Bankası’nda bulunuyor” dedi.
TASARRUF ÖDÜLLENDİRİLMELİ
Tasarruf sahiplerinin cezalandırılmasının yanlışlığına dikkati çeken Söder, şunları söyledi: “Biz tasarruf sahiplerini korumak zorundayız. Yasal düzenlemelerle negatif faizi Almanya’da yasaklamalıyız. Böylece küçük tasarruf sahiplerinin cezalandırılmasının önüne geçmeliyiz. Bavyera olarak Eyaletler Meclisinde girişim başlatacağız. 100 bin Euro’ya kadar olan tasarrufun negatif faizden muaf tutulmasını sağlayacağız. Bankalar maliyetlerini farklı şekilde gidermeli. Tasarruf ödüllendirilmeli, cezalandırılmasına izin vermeyeceğiz.”
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