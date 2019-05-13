Tasarı hazır! Çıraklara asgari ücret yolda
Almanya’da meslek eğitimi alan çıraklara asgari ücret ödenmesinin önünü açacak tasarının hazırlıklarında sona gelindi. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek’in bir süredir üzerinde çalıştığı tasarı yasalaşırsa, meslek eğitimi alan çıraklara aylık 515 Euro ödenmesine başlanacak.
TASARIDA, çıraklara asgari ücret ödenmesi için tarih 1 Ocak 2020 olarak belirlenirken, ücretin her yıl kademeli olarak artırılması da yer aldı. Buna göre 2021’de 35 Euro artışla aylık ödenecek miktar 550 Euro’ya, 2022’de 585 Euro’ya, 2023 yılında ise 620 Euro’ya yükseltilecek. Tasarının, çarşamba günü toplanacak Bakanlar Kurulu’nda gündeme alınması bekleniyor. Bakanlar Burulu tasarıyı onaylarsa aynı gün meclise gönderecek ve orada tartışılacak. Meclis ve eyaletler meclisinin onaylarından sonra ise Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in önüne gelecek ve imzasıyla yasalaşacak.
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