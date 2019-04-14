Taş ve şişelerle aşırı sağcılara saldırdılar
İspanya’da İslam ve göçmen karşıtı siyasetiyle öne çıkan aşırı sağcı Vox Partisi’nin Bask bölgesindeki mitinginde olaylar çıktı. Aşırı sağcıları protesto eden ayrılıkçı Bask gruplar, aşırı sağcılara taş ve şişelerle saldırdı. Polis olaylara plastik mermi ile müdahale etmek zorunda kaldı.
İSYANYA’da 28 Nisan’da düzenlenecek genel seçimlere ilk defa katılacak olan aşırı sağ görüşlü Vox Partisi, Bilbao’da miting düzenledi. İslam ve göçmen karşıtı siyaset yapan parti, iktidara gelmesi halinde Katalonya ve Bask bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmalarını, siyasi sorumlularının da yargılanmalarını vaat ediyor.
DİĞER MİTİNGDE DE OLAYLAR ÇIKTI
Erken genel seçimde 10-15 milletvekili çıkarması beklenen partinin lideri Santiago Abascal’ın katıldığı mitingi protesto etmek için toplanan ayrılıkçı Bask gruplar, “Faşistsiniz, teröristsiniz. Bask’tan çıkın” sloganları ile aşırı sağcı partinin sempatizanlarına taş ve şişelerle saldırdı. Olaylara plastik mermi atarak müdahale eden Bask polisi, ayrılıkçı gruplardan 4 kişiyi gözaltına aldı. İspanyol basını, benzer olayların diğer bir Bask kenti olan San Sebastian’daki Vox mitinginde de yaşandığını yazdı.
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