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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
14.04.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Taş ve şişelerle aşırı sağcılara saldırdılar

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Taş ve şişelerle aşırı sağcılara saldırdılar

İspanya’da İslam ve göçmen karşıtı siyasetiyle öne çıkan aşırı sağcı Vox Partisi’nin Bask bölgesindeki mitinginde olaylar çıktı. Aşırı sağcıları protesto eden ayrılıkçı Bask gruplar, aşırı sağcılara taş ve şişelerle saldırdı. Polis olaylara plastik mermi ile müdahale etmek zorunda kaldı.

İSYANYA’da 28 Nisan’da düzenlenecek genel seçimlere ilk defa katılacak olan aşırı sağ görüşlü Vox Partisi, Bilbao’da miting düzenledi. İslam ve göçmen karşıtı siyaset yapan parti, iktidara gelmesi halinde Katalonya ve Bask bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmalarını, siyasi sorumlularının da yargılanmalarını vaat ediyor.

Taş ve şişelerle aşırı sağcılara saldırdılar

DİĞER MİTİNGDE DE OLAYLAR ÇIKTI
Erken genel seçimde 10-15 milletvekili çıkarması beklenen partinin lideri Santiago Abascal’ın katıldığı mitingi protesto etmek için toplanan ayrılıkçı Bask gruplar, “Faşistsiniz, teröristsiniz. Bask’tan çıkın” sloganları ile aşırı sağcı partinin sempatizanlarına taş ve şişelerle saldırdı. Olaylara plastik mermi atarak müdahale eden Bask polisi, ayrılıkçı gruplardan 4 kişiyi gözaltına aldı. İspanyol basını, benzer olayların diğer bir Bask kenti olan San Sebastian’daki Vox mitinginde de yaşandığını yazdı.

Taş ve şişelerle aşırı sağcılara saldırdılar

Taş ve şişelerle aşırı sağcılara saldırdılar

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