TartÄ±ÅŸmalÄ± yeni gÃ¶Ã§ paketi, Federal Konseyâ€™den geÃ§ti

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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BERLÄ°N
28.06.2019 - 16:59, Son GÃ¼ncelleme:

TartÄ±ÅŸmalÄ± yeni göç paketi, Federal Konseyâ€™den geçti

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TartÄ±ÅŸmalÄ± yeni göç paketi, Federal Konseyâ€™den geçti

Almanyaâ€™da iltica yasasÄ±nÄ± sertleÅŸtiren, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran ve uzman iÅŸgÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼ne kapÄ±yÄ± aÃ§acak tartÄ±ÅŸmalÄ± gÃ¶Ã§ yasa paketi, Federal Konseyâ€™den geÃ§ti.

GÃ–Ã‡ yasa paketi iÃ§indeki uzman iÅŸgÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼, Almanyaâ€™ya Avrupa Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸÄ±ndan nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼ne kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±yor. Yasaya gÃ¶re yeterli dÃ¼zeyde Almanca bilen, mesleki yeterlilik belgesine sahip yabancÄ± nitelikli iÅŸÃ§iler Almanyaâ€™ya gelerek Ã§alÄ±ÅŸabilecek. AyrÄ±ca 6 ay iÅŸ ya da mesleki eÄŸitim yeri bulmak iÃ§in Almanyaâ€™da kalabilecek. Almanya bu yasayla yÄ±lda 25 bin nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼ Almanyaâ€™ya Ã§ekmeyi hedefliyor.

TartÄ±ÅŸmalÄ± yeni gÃ¶Ã§ paketi, Federal Konseyâ€™den geÃ§ti

YASA YETERÄ° KADAR CESUR DEÄžÄ°L
Berlin Sanayi ve Ticaret OdasÄ± yetkililerinden Constantin Terton, uzman iÅŸgÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ dÃ¼zenleyen yasanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Terton, sadece Berlinâ€™in yÄ±lda 141 bin, Almanyaâ€™nÄ±n ise 400 bin nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼ne ihtiyacÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti ve baÅŸvuru yapan kiÅŸilerin bir yÄ±la kadar bekleyebileceÄŸi sÃ¼reyi de Ã§ok uzun olduÄŸu iÃ§in eleÅŸtirdi.
Berlinâ€™de mesleki eÄŸitim giriÅŸimi ARRÄ°VOâ€™dan Ahmet Ä°yidirli ve Nadja TÃ¼rke de, yasayÄ± yeteri kadar cesur bulmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi, ancak doÄŸru yÃ¶nde doÄŸru bir adÄ±m olarak niteledi.

POLÄ°SE GENÄ°Åž YETKÄ°LER TANINIYOR
TartÄ±ÅŸmalÄ± yasa paketinin iÃ§erisinde yer alan ilticacÄ± yasasÄ± da sertleÅŸiyor. SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran yasa, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± konusunda polis ve yabancÄ±lar dairelerine geniÅŸ yetkiler veriyor. Yeni yasaya gÃ¶re sÄ±ÄŸÄ±nma talebi reddedilen kiÅŸiler sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilinceye kadar gÃ¶z altÄ±na alÄ±nÄ±p cezaevine konulabilecek. KimliÄŸini ve geldiÄŸi Ã¼lkeyi gizleyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yaptÄ±rÄ±m uygulanacak. BaÅŸka bir AB Ã¼lkesinde sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± tanÄ±nan kiÅŸiler Almanyaâ€™da sadece iki hafta yardÄ±m alabilecek.Â

TartÄ±ÅŸmalÄ± yeni gÃ¶Ã§ paketi, Federal Konseyâ€™den geÃ§ti

Ahmet Ä°yidirli, Nadja TÃ¼rk, Constantin Terton (soldan saÄŸa).

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