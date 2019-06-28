TartÄ±ÅŸmalÄ± yeni gÃ¶Ã§ paketi, Federal Konseyâ€™den geÃ§ti

TartÄ±ÅŸmalÄ± yeni göç paketi, Federal Konseyâ€™den geçti
Almanyaâ€™da iltica yasasÄ±nÄ± sertleÅŸtiren, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran ve uzman iÅŸgÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼ne kapÄ±yÄ± aÃ§acak tartÄ±ÅŸmalÄ± gÃ¶Ã§ yasa paketi, Federal Konseyâ€™den geÃ§ti.
GÃ–Ã‡ yasa paketi iÃ§indeki uzman iÅŸgÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼, Almanyaâ€™ya Avrupa Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸÄ±ndan nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼ne kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±yor. Yasaya gÃ¶re yeterli dÃ¼zeyde Almanca bilen, mesleki yeterlilik belgesine sahip yabancÄ± nitelikli iÅŸÃ§iler Almanyaâ€™ya gelerek Ã§alÄ±ÅŸabilecek. AyrÄ±ca 6 ay iÅŸ ya da mesleki eÄŸitim yeri bulmak iÃ§in Almanyaâ€™da kalabilecek. Almanya bu yasayla yÄ±lda 25 bin nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼ Almanyaâ€™ya Ã§ekmeyi hedefliyor.
YASA YETERÄ° KADAR CESUR DEÄžÄ°L
Berlin Sanayi ve Ticaret OdasÄ± yetkililerinden Constantin Terton, uzman iÅŸgÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ dÃ¼zenleyen yasanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Terton, sadece Berlinâ€™in yÄ±lda 141 bin, Almanyaâ€™nÄ±n ise 400 bin nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼ne ihtiyacÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti ve baÅŸvuru yapan kiÅŸilerin bir yÄ±la kadar bekleyebileceÄŸi sÃ¼reyi de Ã§ok uzun olduÄŸu iÃ§in eleÅŸtirdi.
Berlinâ€™de mesleki eÄŸitim giriÅŸimi ARRÄ°VOâ€™dan Ahmet Ä°yidirli ve Nadja TÃ¼rke de, yasayÄ± yeteri kadar cesur bulmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi, ancak doÄŸru yÃ¶nde doÄŸru bir adÄ±m olarak niteledi.
POLÄ°SE GENÄ°Åž YETKÄ°LER TANINIYOR
TartÄ±ÅŸmalÄ± yasa paketinin iÃ§erisinde yer alan ilticacÄ± yasasÄ± da sertleÅŸiyor. SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran yasa, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± konusunda polis ve yabancÄ±lar dairelerine geniÅŸ yetkiler veriyor. Yeni yasaya gÃ¶re sÄ±ÄŸÄ±nma talebi reddedilen kiÅŸiler sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilinceye kadar gÃ¶z altÄ±na alÄ±nÄ±p cezaevine konulabilecek. KimliÄŸini ve geldiÄŸi Ã¼lkeyi gizleyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yaptÄ±rÄ±m uygulanacak. BaÅŸka bir AB Ã¼lkesinde sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± tanÄ±nan kiÅŸiler Almanyaâ€™da sadece iki hafta yardÄ±m alabilecek.Â
Ahmet Ä°yidirli, Nadja TÃ¼rk, Constantin Terton (soldan saÄŸa).
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