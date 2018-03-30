Tarkan: Dönerleri götürdüm göbeğim büyüdü!
Avrupa turnesine çıkan Tarkan, ilk konserini Berlin’de verdi. Berlin Max Schmelling Halle'de binlerce hayranıyla buluşan Tarkan, eşini hamile olmasına atıfta bulunarak, “Dönerleri götürdüm. Bak burada!” diye göbeğini gösterdi.
YEDİ yıl aradan sonra çıkardığı ‘10’ albümünden parçalar okuyan Tarkan, nostalji yaparak, ‘Şıkıdım’ gibi unutulmayan eski parçalarını da seslendirdi ve ‘Beni Çok Sev’, ‘Adımı Kalbine Yaz’, ‘Dudu’, ‘Çok Ağladım’ şarkılarıyla hayranlarını büyüledi.
Şarkı aralarında hayranlarına da seslenen Tarkan, “Dönerleri götürdüm. Bak burada” diye göbeğini gösterdi. Eşinin hamileliğine atfen, “Eşimin karnı büyüyor ben de yiyerek karnımı büyütüyorum. O aşeriyor, ben daha fazla aşeriyorum. Sonra spor salonuna koşup yağları eritmeye çalışıyoruz. Ama çok mutluyum. Her şey iyi olacak inşallah” dedi.
Tarkan hayranlarına, “Hayat bazen sıkıntılı. Bırakın kendinizi şurada iki saatliğine de olsa unutalım, sıkıntıları. Bir güzel eğlenelim. Siz bırakın sıkıntılarınızı. Ben sizin için ağlarım” diye seslendi.
Tarkan 31 Mart akşamı Stuttgart, 1 Nisan'da Frankfurt, 7 Nisan'da Düsseldorf, 14 Nisan'da Münih, 29 Nisan'da Hamburg'ta sahneye çıkacak.
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