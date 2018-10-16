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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
16.10.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Floyd Mayweather’dan Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasına yanıt

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Floyd Mayweather’dan Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasına yanıt

Veteran boksör Floyd Mayweather, son günlerin konuşulan Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'n meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'da karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov’un, emekli boksör Floyd Mayweather’a yaptığı medyan okuma yanıt buldu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kafes dövüşünde İrlandalı Connor McGregor’u yenerek hafif sıklet şampiyonluğu unvanını koruyan Khabib’in “Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0’a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır.” sözlerine Mayweather kendi stilinde bir yanıt verdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 41 yaşındaki veteran boksör, çeşitli medya kuruluşlarına hitaben “Çek defterlerinizi çıkarın” dedi ve “Las Vegas’ı tekrar harika yapalım.” ifadelerini kullandı. Mayweather, geçtiğimzi yıl Las Vegas’ta Conor McGregor ile yaptığı boks maçını teknik nakavtla kazanmıştı.

Mayweather’ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, “Şu anda kral benim çünkü o McGregor’u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim.” dedi.

Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak görülen Amerikalı boksör Mayweather, McGregor galibiyetinin ardından 50-0’lık yenilmezlik unvanına sahip olarak kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.

Mayweather, Ağustos 2017’de McGregor’u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.

MCGREGOR’UN EKİBİNE SALDIRMIŞTI

Khabib, McGregor ile yaptığı ‘UFC tarihinin en büyük maçı’ olarak nitelendirilen karşılaşmanın ardından kafesin dışına çıkıp İrlandalı dövüşçünün takım arkadaşına saldırdı. Khabib’in takımı da kafesin içine girip Conor’a saldırdı.

Conor McGregor’ı mağlup eden Khabib Nurmagomedov, maç sonrası çıkan olaylarla ilgili olarak “Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn’e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez” açıklamasını yaptı.

Öte yandan UFC Başkanı Dana White soruşturma açıldığını belirterek Khabib’in dövüşten kazandığı 2 milyon Dolar’ın soruşturma sonuçlanana kadar verilmeyeceğini ifade etti.

Khabib’in şampiyonluğunun elinden alınması da söz konusu olurken ünlü dövüşçünün ağır bir para cezası almasının büyük olasılık olduğu belirtiliyor.

Floyd Mayweather’dan Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasına yanıt

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