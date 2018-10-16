Floyd Mayweather’dan Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasına yanıt
Veteran boksör Floyd Mayweather, son günlerin konuşulan Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'n meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'da karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov’un, emekli boksör Floyd Mayweather’a yaptığı medyan okuma yanıt buldu.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kafes dövüşünde İrlandalı Connor McGregor’u yenerek hafif sıklet şampiyonluğu unvanını koruyan Khabib’in “Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0’a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır.” sözlerine Mayweather kendi stilinde bir yanıt verdi.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan 41 yaşındaki veteran boksör, çeşitli medya kuruluşlarına hitaben “Çek defterlerinizi çıkarın” dedi ve “Las Vegas’ı tekrar harika yapalım.” ifadelerini kullandı. Mayweather, geçtiğimzi yıl Las Vegas’ta Conor McGregor ile yaptığı boks maçını teknik nakavtla kazanmıştı.
Mayweather’ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, “Şu anda kral benim çünkü o McGregor’u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim.” dedi.
Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak görülen Amerikalı boksör Mayweather, McGregor galibiyetinin ardından 50-0’lık yenilmezlik unvanına sahip olarak kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.
Mayweather, Ağustos 2017’de McGregor’u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.
MCGREGOR’UN EKİBİNE SALDIRMIŞTI
Khabib, McGregor ile yaptığı ‘UFC tarihinin en büyük maçı’ olarak nitelendirilen karşılaşmanın ardından kafesin dışına çıkıp İrlandalı dövüşçünün takım arkadaşına saldırdı. Khabib’in takımı da kafesin içine girip Conor’a saldırdı.
Conor McGregor’ı mağlup eden Khabib Nurmagomedov, maç sonrası çıkan olaylarla ilgili olarak “Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn’e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez” açıklamasını yaptı.
Öte yandan UFC Başkanı Dana White soruşturma açıldığını belirterek Khabib’in dövüşten kazandığı 2 milyon Dolar’ın soruşturma sonuçlanana kadar verilmeyeceğini ifade etti.
Khabib’in şampiyonluğunun elinden alınması da söz konusu olurken ünlü dövüşçünün ağır bir para cezası almasının büyük olasılık olduğu belirtiliyor.
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