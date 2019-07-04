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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Tarih belli oldu: Avusturya 29 Eylül’de sandık başında

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Tarih belli oldu: Avusturya 29 Eylül’de sandık başında

Hükümetin düşmesine neden olan skandal görüntülerden erken seçim kararı alınan Avusturya’da, 6 milyon 400 bin seçmen 29 Eylül’de sandık başına gidecek.

AVUSTURYA’da seçmenler, yeni hükümeti belirlemek üzere 29 Eylül 2019 ‘da sandığa gidecek. Meclis genel kurulundaki görüşmede bütün partilerin oy birliği ile kabul edilen tarihte 6 milyon 400 binin üzerinde seçmen, yaklaşık iki yılın ardından tekrar sandığa giderek yeni meclis ve hükümet üyelerini belirleyecek.

HÜKÜMETİ DÜŞÜREN SÜREÇ
Avusturya’da 2017’de yapılan genel seçimler sonucunda merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti kurdu. Aşırı sağcı partinin eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin mayıs ayında bir Rus yatırımcıyla ‘partilerinin desteklenmesi durumunda devlet ihaleleri ile birlikte ülkenin en çok satan bulvar gazetesine ait hisselerin Ruslara satılmasına yardımcı olunacağı’nı içeren görüşmelerin yer aldığı görüntü kayıtlarının medyada yer alması, hükümetin sonunu getirmişti.

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