70 yıl sonra Grasshoppers küme düşünce taraftarlar çılgına döndü
İsviçre'de 70 yıl sonra küme düşen Grasshoppers'ın taraftarları oyuncuları tribüne çağırarak formaları topladı.
İsviçre Süper Ligi’nde 70 yıl sonra ilk kez küme düşen Grasshoppers’ın Luzern ile oynadığı maçta skor 4-0 Luzern lehine iken taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle yarıda kaldı.
Grasshoppers taraftarları yaşadıkları bu kötü sezonun ardından , “Bu formaya layık değilsiniz” diye tezahürat yaparak oyunculardan tek tek formaları topladı.
27 kez Süper Lig şampiyonu olan kulüp, olaylar sonrasında taraftarların davranışlarını kınayan bir açıklama yaptı; “Birkaç hafta içinde ikinci kez maçımız taraftarların isyanıyla nedeniyle durdu. Bu utanç verici ve kabul edilemez”.
Grasshoppers'ın Mart ayında Sion ile oynadığı maçta taraftarların sahaya havai fişek atması sonucu maç durmuş ve sonrasında İsviçre Futbol Federasyonu tarafından açılan soruşturmada kulüp hükmen mağlup sayılmıştı.
Grasshoppers, 32 hafta sonunda İsviçre’de 24 puan toplayarak lige veda etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle