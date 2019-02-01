Taraftar, stat çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda Sarri'ye patladÄ±!
Chelsea menajeri Maurizio Sarri, stat Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda taraftardan Ã¶zÃ¼r diledi!
Premier Lig'in 24. haftasÄ±nda Chelsea, Bournemouth deplasmanÄ±ndan 4-0'lÄ±k hezimetle ayrÄ±ldÄ±. MÃ¼cadelenin ardÄ±ndan Chelsea menajeri Maurizio Sarri ile bir taraftar arasÄ±nda geÃ§en diyalog ise Ada'da gÃ¼ndem yarattÄ±Â
Premier Lig'in 24. haftasÄ±nda deplasmanda Bournemouth'la karÅŸÄ±laÅŸan Chelsea, mÃ¼cadeleden 4-0'lÄ±k aÄŸÄ±r bir yenilgiyle ayrÄ±ldÄ±.
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MÃ¼cadele sonrasÄ±nda ise Chelsea'nin Ä°talyan menajeri Maurizio Sarri ile bir taraftar arasÄ±nda geÃ§en diyalog Ada'da gÃ¼ndem yarattÄ±.
Vitality Stadyumu'nun dÄ±ÅŸÄ±nda bekleyen Ã¶fkeli bir Chelsea taraftarÄ±, Sarri'yi durdurarak Ä°talyan hocadan hesap sordu.
Chelsea'nin performansÄ±nÄ± iÄŸrenÃ§ bulduÄŸunu belirten taraftar, 60 yaÅŸÄ±ndaki menajere hayatÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ Chelsea'sini izlediÄŸini sÃ¶yledi.
Sarri ise bu eleÅŸtirileri kabul ettiÄŸini sÃ¶yleyerek taraftardan Ã¶zÃ¼r diledi.
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