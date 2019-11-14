Tam gün okul için 2 milyar Euro
Almanya’da hükümet, ilkokulların tam güne dönüştürülmesi için gelecek 2 yıl içinde 2 milyar Euro bütçe ayırma kararı aldı.
AİLE Bakanı Franziska Giffey, 2025 yılından itibaren tam gün okullar için hukuksal hak talebinin yerine getirilebileceğini söyledi. Bakan, ailelerin dörtte üçünün bu haktan yararlanabileceğini belirtti.
Okulların inşaatı ve okulların genişletilmesi eyaletlerin yetkisinde. Federal hükümet ise maddi destek çıkacak.
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