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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
06.01.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Talebimiz karşılanmazsa ülkedeki her yolu ve köprüyü kapatarız

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Talebimiz karşılanmazsa ülkedeki her yolu ve köprüyü kapatarız

Macaristan’da yıllık fazla mesaiyi 150 saat artırdığı için köle yasası olarak adlandırılan yeni çalışma yasasına karşı protestolar artarak devam ediyor. Parlamento binası yürüyen binlerce kişi, taleplerini kabul edilmemesi durumunda ülke genelindeki bütün yolları ve köprüleri kapatarak grev başlatacakları uyarısında bulundu.

MACARİSTAN’DA muhalefet tarafından ‘köle yasası’ olarak adlandırdığı ‘fazla mesai’ yasasını protesto için Budapeşte’deki Kahramanlar Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, parlamento binasının bulunduğu Kossuth Meydanı’na yürüdü. 2019’un Orban’a karşı direniş yılı ilan edildiği ülkede toplanan kalabalığa konuşan Macar Sendikalar Birliği Başkanı Laszlo Kordas, Başbakan Viktor Orban’a taleplerinin bulunduğu bir liste vereceklerini ve kendisinden 5 gün içinde müzakere kurulu oluşturmasını isteyeceklerini söyledi.

Talebimiz karşılanmazsa ülkedeki her yolu ve köprüyü kapatarız

İMZA KAMPANYASI VE GREV
Taleplerinin kabul edilmemesi durumunda ise 19 Ocak’ta ülke genelinde grev ilan edeceklerini belirten Kordas, ülke genelinde yolları ve köprüleri kapatacaklarını ifade etti. Ana muhalefet partisi Jobbik Sözcüsü Peter Jakab ise konuşmasında, partisinin “köle yasası”na karşı imza kampanyası başlatacağını kaydetti.
1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren ve 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkaran yasanın geri çekilmesi için yapılan protestolarda çok defa polis ve eylemciler karşı karşıya gelmiş ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.
İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

Talebimiz karşılanmazsa ülkedeki her yolu ve köprüyü kapatarız

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