'Takımla aynı otelde kalmıyor'
Yakın'ın görevine son verilmesi bekleniyor.
İSVİÇRE takımlarından Sion'u çalıştıran Murat Yakın ile kulüp başkanının arası açıldı. Son oynanan lig maçında Murat Yakın'ın çalıştırdığı Sion takımı sahasında Young Boys'a 4-0 yenildi. Böylece son üç maçta üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Sion takımının Başkanı ve tek söz sahibi olan Christian Constantin, Young Boys maçının 20. dakikasında stadı terk edip evine gitti. Takımının oyunundan memnun kalmayan ve defansın üst üste hatalar yapmasına sinirlenen Başkan Constantin “Defans o kadar hata yapınca statta kalamadım. En iyisi evime gidip sinirlenmemek diye düşündüm” dedi.
Yakın'ı alınan yenilgiden sorumlu tutan Başkan Constantin “Takımla aynı otelde kalmıyor. Teknik heyeti alıp başka otelde yatıyor. Takımı zor durumda bırakıyor. Ona kızgınlığım alınan 4-0'lık yenilgi değil” dedi.Murat Yakın'ın takımdan gönderilip gönderilmeyeceğiyle ilgili ise Başkan “Önce sakin bir düşünmem lazım. Avrupa Ligi'ne katılma şansımız devam ediyor” diyerek Yakın ile yolların her an ayrılabileceğine işaret etti.
Sion ligde 37 puanla yedinci sırada yer alıyor. Şampiyon olma veya Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı bulunmuyor. Ancak Avrupa Ligi'ne katılma şansı oldukça yüksek. Ligi üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar Avrupa Ligi'ne katılabiliyor. Ligde üçüncü sırada bulunan Lugano'nun 41, dördüncü sıradaki Thun'un ise 40 puanı bulunuyor. Sezonun sona ermesine dört hafta var.
Murat Yakın geçtiğimiz yıl eylül ayında Sion'un başına geçti. Kulüple 2021 yılının Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Sion'un başında 28 maçı çıkan Yakın, maç başına ortalama 1.21 topladı.
Bu ortalama tecrübeli teknik direktörün şimdiye kadar çalıştırdığı dokuz takım arasında en düşüğü.
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