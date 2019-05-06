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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
06.05.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

'Takımla aynı otelde kalmıyor'

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'Takımla aynı otelde kalmıyor'

Yakın'ın görevine son verilmesi bekleniyor.

İSVİÇRE takımlarından Sion'u çalıştıran Murat Yakın ile kulüp başkanının arası açıldı. Son oynanan lig maçında Murat Yakın'ın çalıştırdığı Sion takımı sahasında Young Boys'a 4-0 yenildi. Böylece son üç maçta üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Sion takımının Başkanı ve tek söz sahibi olan Christian Constantin, Young Boys maçının 20. dakikasında stadı terk edip evine gitti. Takımının oyunundan memnun kalmayan ve defansın üst üste hatalar yapmasına sinirlenen Başkan Constantin “Defans o kadar hata yapınca statta kalamadım. En iyisi evime gidip sinirlenmemek diye düşündüm” dedi.

Yakın'ı alınan yenilgiden sorumlu tutan Başkan Constantin “Takımla aynı otelde kalmıyor. Teknik heyeti alıp başka otelde yatıyor. Takımı zor durumda bırakıyor. Ona kızgınlığım alınan 4-0'lık yenilgi değil” dedi.

Takımla aynı otelde kalmıyor
Murat Yakın'ın takımdan gönderilip gönderilmeyeceğiyle ilgili ise Başkan “Önce sakin bir düşünmem lazım. Avrupa Ligi'ne katılma şansımız devam ediyor” diyerek Yakın ile yolların her an ayrılabileceğine işaret etti.

Sion ligde 37 puanla yedinci sırada yer alıyor. Şampiyon olma veya Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı bulunmuyor. Ancak Avrupa Ligi'ne katılma şansı oldukça yüksek. Ligi üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar Avrupa Ligi'ne katılabiliyor. Ligde üçüncü sırada bulunan Lugano'nun 41, dördüncü sıradaki Thun'un ise 40 puanı bulunuyor. Sezonun sona ermesine dört hafta var.
Murat Yakın geçtiğimiz yıl eylül ayında Sion'un başına geçti. Kulüple 2021 yılının Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Sion'un başında 28 maçı çıkan Yakın, maç başına ortalama 1.21 topladı.

Bu ortalama tecrübeli teknik direktörün şimdiye kadar çalıştırdığı dokuz takım arasında en düşüğü.

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