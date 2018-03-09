Tafel’e karşı Sofra’yı kurdular

KÖLN kentinde düzenlenen toplantıyla tüzüklerini oluşturan dernek yöneticileri, gıda ve yiyecek yardımı yapan Essener Tafel derneğinin, yabancılara yönelik ayrımcı tutumu üzerine bu kararı aldıklarını ifade etti.

Başkan Nevin Toy-Unkel, Başkan Yardımcısı Halil Ertem, Muhasip Üye Seyhan Alakuş ve Basın Sözcüsü Uğur Karadağ’dan oluşan dernek yönetiminin, yerel mahkemenin onayından sonra resmiyete kavuşacağı belirtildi.

Basın sözcüsü Karadağ, Essen kentindeki Tafel’in ‘skandal bir karara imza atarak artık yabancılara gıda yardımında bulunmayacağını’ açıklamasının, Almanya’ya büyük hizmetler veren yabancı kökenlileri derinden üzdüğünü söyledi. Karadağ, “İşin daha da üzücü yanı, Avrupa’nın en zengin ülkesi olan Almanya’da, milyonlarca insanın fakirlik sınırının altında yaşayıp, gıda yardımına muhtaç bırakılmasıdır ve bu insanların ucuza ya da bedavaya gıda alabilmesi için izdihamlar yaşanmasına neden olmalarıdır” dedi.

‘SİYASİ AMACIMIZ YOK’

Almanya’da yaşayan yabancı kökenliler olarak Sofra Derneği’ni kurmaya karar verdiklerini dile getiren Karadağ, şöyle devam etti:

“Son zamanlarda Alman medyasının ettiği iddiaların tersine, derneğimiz kesinlikle ne siyasi bir amaca, nede belli bir ırka hizmet için değil, Almanya’da yaşayan tüm insanlara dil, din, ırk, köken ayrımı yapmadan hizmet etmek için çabalayacaktır. Bu yardımları gerçekleştirebilmek için ilk adım olarak Almanya’da faaliyet gösteren Türk dernek, parti ve kuruluşlara yazılı davette bulunduk ve yakın zamanda cevapların geleceğini umuyoruz. Davetimizi kabul eden ve bizimle çalışacak olan kuruluşları internet sitemizden takip edebilirsiniz.”

Karadağ, derneklerinin amacına ulaşabilmesi için iş adamları, market ve restoran sahiplerini bu oluşuma destek olmaya davet etti.

Derneğin yönetim kurulunda Tülay Ertem, Yasemin Yazıcı, Canan İlbay, Mehmet Tuntaş, Muhammet Bozkurt ve Ali Aslan da bulunuyor.