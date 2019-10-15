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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: www.presseportal.de
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Tacizciyi tek yumrukla nakavt etti!

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Tacizciyi tek yumrukla nakavt etti!

Berlinli 18 yaşındaki Türkiye kökenli Alman askeri Ümit Taşkın, Aşağı Saksonya’dan trenle yolculuk yaptığı sırada aynı vagonda bir kadının cinsel saldırıya uğradığını görünce, hemen kadına yardıma koştu. Kadını sapığın elinden kurtaran Taşkın, Almanya’da kahraman ilan edildi.

OLAY, 7 Ekim’de Aşağı Saksonya’da yaşandı. Trende yolculuk yapan Bremenli 35 yaşındaki bir kadın, yanında oturan bir kişinin tacizine uğradı. Alkollü olduğu belirlenen 28 yaşındaki sapık, kadına önce sözlü sonra da elle sarkıntılıkta bulundu. Bir yandan viski içen sapık, bir yandan da kadına doğru eğilerek öpmeye çalıştı. Bir eliyle de kadının bacağını okşamaya başladı. Tacize uğrayan kadının “Beni rahat bırak” diye uyarısını da ciddiye almadı, tacize devam etti. Trende herkes kadının çığlığını duymasına rağmen yerinden bile kıpırdamadı. Bu sırada aynı vagonda olan Türkiye kökenli Alman askeri er Ümit Taşkın, çaresiz bir şekilde sapıkla mücadele eden kadına yardım etmek için yerinden kalktı. Adamı uyardı.

Tacizciyi tek yumrukla nakavt etti
Bunun üzerine tacizci Ümit Taşkın’ın yüzüne yumruk attı. Ümit, yüzüne aldığı yumruğa rağmen tacizciye müdahalesini sürdürdü. Tacizci ikinci kez yumruk atmaya kalkınca bu kez genç asker onun yüzüne yumrukla vurup yere düşürdü. Ardından ona da yardım etmek istedi ancak tacizci yardımı kabul etmedi. Bu sırada vagonda bulunanlar polise telefon etti. Ümit Taşkın, tren istasyona yanaştığında kendilerini bekleyen polise tacizciyi teslim etti.

İKİ TEŞKİLATTAN DA ÖDÜL
Hem birliğinden hem de Hannover Polisi’nden medeni cesaretinden dolayı ödül alan Ümit Taşkın, şunları söyledi: “Taciz sırasında kadının çaresizliğini ve yardım beklediğini gördüm. Saldırganın yanına gidip uzaklaşmasını istedim. Saldırgan ise birden yüzümün sağ tarafına yumrukla vurdu. İkinciyi denemek isterken burnuna bu kez ben vurdum. Küçük yaşlardan itibaren boks yapıyorum. Nasıl yumruk atılır biliyorum. Gönüllü olarak çocuklara da boks antrenmanı yaptırdım. Benden böyle bir tepki beklemiyordu. Yaralanınca kendisine yardım da etmek istedim ama reddetti.”

Tacizciyi tek yumrukla nakavt etti

Tacize uğrayan kadına yardım ederek örnek davranışta bulunan Ümit Taşkın hem polis teşkilatından hem de ordudan ödül verildi. Hannover Polis Teşkilatı adına ödülü veren Polis Müfettişi Dennis Meyer, Ümit Taşkın’ı tutumundan dolayı tebrik ederken, “Çok doğru bir davranış göstermişsiniz. Kayıtsız kalmamışsınız ve olayı görmezden gelmemişsiniz. Örnek bir tutum. Kimseyi tehlikeye atmadan yardım etmişsiniz” dedi. Bağlı bulunduğu askeri birlik adına Tuğgeneral Dirk Faus da Ümit Taşkın’ı cesaret madalyasıyla ödüllendirdi.

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