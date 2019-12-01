SV Türkgücü Münih tarih yazıyor
Almanya'nın Münih kentinde yıllar önce kurulan ve Türk futboluna da bir çok oyuncu kazandıran efsane Türkgücü Münih takımı 3.lig yolunda hızla ilerliyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak yükseldiği Regionalliga Bayern de 22.hafta sonunda en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon gibi lider olarak bitirdi. Bugüne kadar maçlarını Sportpark Heimstetten sahasında oynayan efsane futbol kulübü SV Türkgücü Münih, gelecek yıl Mart ayından itibaren eski sahası ve Münih' in diğer ünlü kulübü 1860 München sahası 60 stadyumunda oynayacak.Son maçında Buchbach takımını konuk eden SV Türkgücü Münih sahadan 4-1 gibi farklı skorla galip ayrılırken liderlik koltuğuna iyice oturdu ve en yakın rakibi ile 8 puan farkını korudu. Karşılaşmada ilk golü Türkgücü 10.dakikada F. Zorba ile bulurken 43.dakikada da rakip Petroviç ile beraberliği yakaladı ancak 45.dakikada P. Hasenhüttl 2-1 yapan golü attı. İkinci yarıya yine hızlı ve bol ataklı başlayan ekibimiz önce 55.dakika da Yasin Yılmaz ile 3-1 öne geçti ve yine aynı oyuncu 84.dakikada son sözü söylerken Türkgücü sahadan 4-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk koltuğuna iyice oturdu. Bavyera futbol federasyonu tarafından kış mevsimi nedeniyle maçlara ara verilirken, karşılaşmalar gelecek yıl Mart ayından sonra devam edecek.
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