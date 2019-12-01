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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Orhan GEDİK / Münih
01.12.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

SV Türkgücü Münih tarih yazıyor

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SV Türkgücü Münih tarih yazıyor

Almanya'nın Münih kentinde yıllar önce kurulan ve Türk futboluna da bir çok oyuncu kazandıran efsane Türkgücü Münih takımı 3.lig yolunda hızla ilerliyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak yükseldiği Regionalliga Bayern de 22.hafta sonunda en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon gibi lider olarak bitirdi. Bugüne kadar maçlarını Sportpark Heimstetten sahasında oynayan efsane futbol kulübü SV Türkgücü Münih, gelecek yıl Mart ayından itibaren eski sahası ve Münih' in diğer ünlü kulübü 1860 München sahası 60 stadyumunda oynayacak.

SV Türkgücü Münih tarih yazıyor
Son maçında Buchbach takımını konuk eden SV Türkgücü Münih sahadan 4-1 gibi farklı skorla galip ayrılırken liderlik koltuğuna iyice oturdu ve en yakın rakibi ile 8 puan farkını korudu. Karşılaşmada ilk golü Türkgücü 10.dakikada F. Zorba ile bulurken 43.dakikada da rakip Petroviç ile beraberliği yakaladı ancak 45.dakikada P. Hasenhüttl 2-1 yapan golü attı. İkinci yarıya yine hızlı ve bol ataklı başlayan ekibimiz önce 55.dakika da Yasin Yılmaz ile 3-1 öne geçti ve yine aynı oyuncu 84.dakikada son sözü söylerken Türkgücü sahadan 4-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk koltuğuna iyice oturdu. Bavyera futbol federasyonu tarafından kış mevsimi nedeniyle maçlara ara verilirken, karşılaşmalar gelecek yıl Mart ayından sonra devam edecek.

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