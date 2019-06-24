Suya düşen kadını kurtarayım derken belini kırdı
Almanya’nın Donauwörth kentinde bisikletiyle dereye düşen yaşlı bir Alman kadını sudan çıkarmak isteyen 79 yasındaki emekli Ordulu Mehmet Demiral hastanelik oldu. Belinde iki kırık tespit edilen Demiral hastanede tedavi altına alındı. Sudan çıkarmaya çalıştığı kadın ise aynı gün hastahaneden taburcu oldu.
OLAYIN ardından yaşadıklarını anlatan Mehmet Demiral, şunları söyledi: “Şehrin içindeki derenin kenarından evime doğru giderken, bisikletle yanımdan geçen kadın bir anda suya düştü. Ben de hiç tereddüt etmeden kadını kurtarmak için suya atladım. Kadını belinden tutup kaldırmak istedim. Kadın biraz kiloluydu. Ne olduysa o sırada oldu. Belim küt etti ve ikimiz de suyun içinde kaldık. Bizi gören başkaları ilk yardım çağırdı ve bizi hastaneye kaldırdılar. Başımıza bu da gelecekmiş.”
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