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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
09.05.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

‘Şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı’

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‘Şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı’

Televizyon dizisi ‘İstanbullu Gelin’de ‘Akif’ karakterini canlandıran ve ‘Tiyatro Adam’ bünyesinde sahne çalışmalarını sürdüren Fatih Koyunoğlu, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında tiyatroseverlerle bir araya geldi.

‘Şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı’TİYATROYA yaklaşık 20 yıl önce başladığını aktaran Koyunoğlu, üniversitede iktisat okuduğu yıllarda arkadaşıyla birlikte gittiği bir oyunun ardından tiyatrocu olmaya karar verdiğini dile getirdi. Oyunu sahneleyen Yılmaz Gruda ve ekibinden çok etkilendiğini belirten Koyunoğlu, sahneye adım atmasını sağlayan olayı şöyle anlattı:

“Koca koca insanlar bir şeyler anlatıyor, gözümün içine bakıyor, ağlıyor gülüyor falan. Perde arasında şuursuz bir öz güvenle kulise gittim. Yılmaz Gruda’yı buldum, ‘Hocam ben tiyatrocu olmak istiyorum’ dedim. ‘Pazartesi günü gel evlat, senin bir kumaşına bakalım’ dedi. Ben de yanındakine ‘Abi kaç metre kumaş almamız gerekiyor, nereden alınıyor?’ diye sordum. O da ‘Bir ufak metin oynaman gerekiyor’ şeklinde açıkladı. Hayatımda hiç tiyatro metni okumamıştım. Üç gün içerisinde ‘Kardeş Kavgası’ isminde bir metin yazdım, farkında olmadan bir meddah metni yazmışım. Bütün karakterleri ben oynadım. ‘Sende bir meddah havası var, bu işi devam ettirmen gerekiyor’ dedi ve ben de ailemden gizli gizli başladım. Yani o şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı diyebilirim.”

‘İYİ ESERLERİN TEMELİNDE, İYİ HAYALLER VAR’
“Yaşım 23’e geldiğinde İstanbul Devlet Konservatuvarı sınavına girdim ve kazandım. Oradayken Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda 4 sene çalıştım. Şimdi de 11 sene önce kurduğumuz ‘Tiyatro Adam’la devam ediyoruz. Tiyatrocu olmaya hevesli değildim ama radyocu olmak isteyen, kendince bir şeyler yazan gizemli bir yanım vardı, herkesten sakladığım. Hayal kurmak ve o hayalin peşinden gidecek inada sahip olmak çok kıymetli bir şey. Modern dünya bize biraz ‘Canım biraz gerçekçi olalım’ falan diyor. Oysa ki dünyadaki bütün büyük girişimler hayalperestler sayesinde olmuştur. Baktığınızda bütün iyi eserlerin temelinde iyi hayaller var. ‘Bunu ben böyle yapmak istiyorum’ dediğinde, ‘Hadi canım!’ denecek şeyler aslında.”

‘Şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı’‘ÇOK KÖTÜ OYUNLAR DA VAR’
“Dizi, sinema ve tiyatronun yeri ayrı. Hakkını verdiğiniz zaman tiyatro tabii ki daha etkileyici, kanlı canlı, o anda cereyan eden, seyirciyle daha doğrudan ilişki kurabilen bir şey ve bizim ana mesleğimiz ama ‘Keşke hiç yapmasalardı’ dediğim çok kötü oyunlar da var. Tiyatroyu gereksiz yere kutsallaştırmayacağım. ‘Tiyatro yapan her insan harikadır bizi aydınlatır’ gibi bir durum da yok. Çok ucuz, çalışılmamış özenilmemiş oyunlar da var. Dizilerde ve sinemalarda oynaması da yine oyuncunun tercihleriyle alakalı. Bazen içinize sinmese de para kazanmak için bir projede yer alabiliyorsunuz.
İyi oyuncu, eline cikletten çıkan bir şiir de verseniz onu iyi okumaya çalışır. Benim de kendi mesleğimle alakalı da bir derdim var. Hangi mecrada, hangi işi yaparsam yapayım, o işi elinden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum.”

‘Şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı’

‘İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ KURUYORLAR’
Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çok candan çalışan bir ekip var. Sağ olsunlar kendi imkanları dahilinde bizleri çok mutlu etmeye çalıştılar. Burada yaptıkları şeyi çok önemsiyorum. Türkiye ile Almanya arasında bir köprü kuruyorlar. Umarım oyun ve etkinlikleri daha da artarak uzun yıllar devam ederler. Burada yaşayan insanların da Türkiye’deki sanat adına neler yaptığını görmeleri, sanatçıların buradaki seyirciyle buluşması çok güzel.”

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