Suudi Kral Merkel’e, Almanya’da kadınların kaç yıldır otomobil kullandığını sormuş
Partisi CDU’daki kadın üye sayısının azlığından şikayet eden Almanya Başbakanı Merkel, “Eğer biz parti içinde halkın diğer yarısını temsil edemiyorsak halk partisi olduğumuzdan bahsetmek zor olur” dedi. Merkel, kadınların otomobil kullanmaları konusundaki sorusuna verdiği yanıtla da Suudi Kral Selman bin Abdülaziz’i çok şaşırttığını söyledi.
CDU içinde örgütlenen Kadınlar Birliği'nin 70’inci yılı kutlandı. Frankfurt'taki kutlamaya CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel de katıldı. Burada bir konuşma yapan Merkel, CDU’da kadın üye oranının yüzde 25 olmasına değindi ve bunu artırılmasının önemini anlattı.
İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın “Kadınların artan etkisi hayatımızdaki tek güvencedir” sözünü hatırlatan Merkel, siyasette daha fazla kadının etkili olması gerektiğini söyledi. CDU’da ve Federal Meclis’te daha fazla kadının olması gerektiğini belirten Merkel, “Kadınlar partinin yönetim kurulunda ve kamunun diğer alanlarında en az üçte bir oranında temsil edilmeli. Eğer biz parti içinde halkın diğer yarısını temsil edemiyorsak halk partisi olduğumuzdan bahsetmek zor olur” dedi.
Merkel, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı görüşmede aralarında geçen bir konuşmayı da hatırlattı. Kralın kendisine Almanya'da kaç yıldan beri kadınların otomobil kullandığını sorduğunu belirten Merkel, “100 yıl” yanıtını verince çok şaşıran Selman bin Abdülaziz’in, “Öyle mi?” dediğini anlattı.
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