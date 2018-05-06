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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Reuters
06.05.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Suudi Kral Merkel’e, Almanya’da kadınların kaç yıldır otomobil kullandığını sormuş

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Suudi Kral Merkel’e, Almanya’da kadınların kaç yıldır otomobil kullandığını sormuş

Partisi CDU’daki kadın üye sayısının azlığından şikayet eden Almanya Başbakanı Merkel, “Eğer biz parti içinde halkın diğer yarısını temsil edemiyorsak halk partisi olduğumuzdan bahsetmek zor olur” dedi. Merkel, kadınların otomobil kullanmaları konusundaki sorusuna verdiği yanıtla da Suudi Kral Selman bin Abdülaziz’i çok şaşırttığını söyledi.

CDU içinde örgütlenen Kadınlar Birliği'nin 70’inci yılı kutlandı. Frankfurt'taki kutlamaya CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel de katıldı. Burada bir konuşma yapan Merkel, CDU’da kadın üye oranının yüzde 25 olmasına değindi ve bunu artırılmasının önemini anlattı.
İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın “Kadınların artan etkisi hayatımızdaki tek güvencedir” sözünü hatırlatan Merkel, siyasette daha fazla kadının etkili olması gerektiğini söyledi. CDU’da ve Federal Meclis’te daha fazla kadının olması gerektiğini belirten Merkel, “Kadınlar partinin yönetim kurulunda ve kamunun diğer alanlarında en az üçte bir oranında temsil edilmeli. Eğer biz parti içinde halkın diğer yarısını temsil edemiyorsak halk partisi olduğumuzdan bahsetmek zor olur” dedi.
Merkel, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı görüşmede aralarında geçen bir konuşmayı da hatırlattı. Kralın kendisine Almanya'da kaç yıldan beri kadınların otomobil kullandığını sorduğunu belirten Merkel, “100 yıl” yanıtını verince çok şaşıran Selman bin Abdülaziz’in, “Öyle mi?” dediğini anlattı.

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