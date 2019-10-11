Sütte bakteri paniği! Hangi markalar ürünlerine iade istedi
Almanya’da süt ve süt ürünlerinde enfeksiyona yol açan bakterinin bulunması büyük paniğe yol açtı. Ülkenin en büyük iki üreticisi, mikrop bulaştığı gerekçesiyle marketlerde satılan süt ve süt ürünlerini geri çağırdı.
TÜKETİCİLERE yapılan çağrıda, elinde bakteri içeren süt olanların iade etmeleri istendi. Çağrıda, kasa fişi olmadan da ürünlerin iadesinin mümkün olduğu belirtildi. Enfeksiyona yol açan bakterinin, düşük oranda yağ içeren sütlerde olduğu, özellikle bağırsak bozukluğuna ve ishale yol açtığı belirtildi. Mikrobun bulunduğu ürünler Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland, Rewe, Metro ve Netto gibi ülkenin önemli perakende ve toptan satış yapan market zincirlerinde satıldığı açıklandı. Bakterinin bulunduğu sütlerin yağ oranının yüzde 1.5 olduğu belirtildi.
HANGİ MARKALARDA VAR?
Kuzey Aldi’de satılan ve tüketim tarihi 15 Ekim ve 18 Ekim olan Milsani marka, Metro Deutschland’da satılan ve tüketim tarihi 15 Ekim ve 18 Ekim olan Aro marka, Güney Aldi’de satılan ve tüketim tarihi 10 Ekim ve 14 Ekim olan Milfani marka, Kaufland’da satılan ve tüketim tarihi 14-15 Ekim ve 18 Ekim olan K-Classic marka, Lidl’de satılan ve tüketim tarihi 13-14-16 Ekim ve 18 Ekim olan Milbano marka, Edeka’da satılan ve tüketim tarihi 14-16-18 ve 20 Ekim olan Gut&Günstig marka, Netto’da satılan ve tüketim 14-15-16-18 ve 20 Ekim olan Gutes Land marka, Rewe’de satılan ve tüketim tarihi 14-15 ve 18 Ekim olan Ja! marka, Real’de satılan ve tüketim tarihi 14-15 ve 18 Ekim olan Tip marka sütlerde bakteri tespit edildi. Sütlerde bulunan bakteriye tatlı yiyeceklerde sık rastlanılıyor. Bakteri, açık yaralara bulaşması durumunda kan zehirlenmesine de yol açabiliyor.
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