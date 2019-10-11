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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 11.10.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Sütte bakteri paniği! Hangi markalar ürünlerine iade istedi

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Sütte bakteri paniği! Hangi markalar ürünlerine iade istedi

Almanya’da süt ve süt ürünlerinde enfeksiyona yol açan bakterinin bulunması büyük paniğe yol açtı. Ülkenin en büyük iki üreticisi, mikrop bulaştığı gerekçesiyle marketlerde satılan süt ve süt ürünlerini geri çağırdı.

TÜKETİCİLERE yapılan çağrıda, elinde bakteri içeren süt olanların iade etmeleri istendi. Çağrıda, kasa fişi olmadan da ürünlerin iadesinin mümkün olduğu belirtildi. Enfeksiyona yol açan bakterinin, düşük oranda yağ içeren sütlerde olduğu, özellikle bağırsak bozukluğuna ve ishale yol açtığı belirtildi. Mikrobun bulunduğu ürünler Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland, Rewe, Metro ve Netto gibi ülkenin önemli perakende ve toptan satış yapan market zincirlerinde satıldığı açıklandı. Bakterinin bulunduğu sütlerin yağ oranının yüzde 1.5 olduğu belirtildi.

Sütte bakteri paniği Hangi markalar ürünlerine iade istedi

HANGİ MARKALARDA VAR?
Kuzey Aldi’de satılan ve tüketim tarihi 15 Ekim ve 18 Ekim olan Milsani marka, Metro Deutschland’da satılan ve tüketim tarihi 15 Ekim ve 18 Ekim olan Aro marka, Güney Aldi’de satılan ve tüketim tarihi 10 Ekim ve 14 Ekim olan Milfani marka, Kaufland’da satılan ve tüketim tarihi 14-15 Ekim ve 18 Ekim olan K-Classic marka, Lidl’de satılan ve tüketim tarihi 13-14-16 Ekim ve 18 Ekim olan Milbano marka, Edeka’da satılan ve tüketim tarihi 14-16-18 ve 20 Ekim olan Gut&Günstig marka, Netto’da satılan ve tüketim 14-15-16-18 ve 20 Ekim olan Gutes Land marka, Rewe’de satılan ve tüketim tarihi 14-15 ve 18 Ekim olan Ja! marka, Real’de satılan ve tüketim tarihi 14-15 ve 18 Ekim olan Tip marka sütlerde bakteri tespit edildi. Sütlerde bulunan bakteriye tatlı yiyeceklerde sık rastlanılıyor. Bakteri, açık yaralara bulaşması durumunda kan zehirlenmesine de yol açabiliyor.

Sütte bakteri paniği Hangi markalar ürünlerine iade istedi

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