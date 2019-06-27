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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
27.06.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Susuz kaldım demişti! Yine titremeye başladı

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Susuz kaldım demişti! Yine titremeye başladı

Almanya Başbakanı Merkel’i geçen hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’yi karşılama töreninde birden titreme sarmıştı. Tüm yüzü beyazlaşan Merkel, düşmemek için adeta mücadele etmişti.

AYNI titreme nöbeti kısa bir süreliğine yine yaşandı. Başbakan Merkel, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in mazbata töreninde yine nöbeti tuttu. Birden tüm vücudu titremeye başladı. Başbakan Merkel bunun üzerine hareket edince, titreme yeniden geçti. Kendisine bir bardak su getirildi, ancak Merkel suyu içmedi.

Susuz kaldım demişti Yine titremeye başladı


Bir hafta önceki titremede sıcak hava ve su eksikliğini gerekçe gösteren, “Üç bardak su içince her şey geçti” diyen Merkel’in yeniden titremesi sağlık durumu üzerine endişeleri artırdı.

Susuz kaldım demişti Yine titremeye başladı

Avrupa Paarlamentosu’na seçilen Adalet Bakanı Katarina Barley, Bellevue’de düzenlenen törende görevini Christine Lambrecht’e teslim etti.

Susuz kaldım demişti Yine titremeye başladı

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