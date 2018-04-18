Sürücüler dikkat! Her yerde radar var
Almanya’da radar günü. Ülke genelinde bu yıl altıncı kez yapılan radar kontrolleri, 7 eyaleti kapsıyor.
Bavyera, Saarland, Hessen, Rheinland Pfalz, Brandenburg, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde polis, sokaklara ve caddelere kurdukları radarlarla hız kontrolleri yapacak. Sabah saat 06.00’da başlayan kontroller, perşembe sabahına kadar sürecek. Kontrollere yaklaşık bin kadar polis katılıyor.
Baden Württemberg, Berlin, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya (NRW), Bremen, Hamburg, Schleswig Holstein, Saksonya ve Mecklenburg Vorpommern eyaletleri ise bu yıl radar maratonuna katılmıyor. Uygulama, sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve trafikte hız sınırını aşmanın yaratacağı tehlikelere dikkati çekmek için yapılıyor. Burada birinci hedef, hız sınırına uymayan sürücüleri yakalamak olmadığı için radarların konacağı sokak ve caddeler önceden duyuruluyor.
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