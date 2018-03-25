Suriyeli gençler tartıştıkları kadını bıçakladı

AŞAĞI Saksonya’nın Burgwedel kentinde 24 yaşındaki kadın yanında bir erkek arkadaşıyla cumartesi akşamı alışverişe giderken, 13 ve 14 yaşlarında iki Suriyeli gençle karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıktı. Kadın ve erkek arkadaşı daha sonra Edeka süpermarkette alışveriş yaptı. Eve dönerken iki Suriyeli genç mülteci 17 yaşındaki bir genci daha yanlarına alarak, çiftin önlerini kesti. Aralarında yeniden kavga çıktı. Kadın kavgayı önlemek isterken, 17 yaşındaki Suriyeli genç, kadını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.