Suriyeli Cemal, aşırı sağcı Robinson’u mahkemeye verdi
İngiltere’de aynı okulda okuyan öğrencilerin şiddet uyguladığı 16 yaşındaki Suriyeli Cemal Hicazi, kendisini ‘beyaz kız öğrencilere saldırmak’ ile suçlayan aşırı sağcı ve İslam karşıtı Tommy Robinson hakkında tazminat davası açtı.
CEMAL ve ailesi, asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan ve aşırı sağ görüşleriyle bilinen Tommy Robinson’u mahkemeye verdi. Dava dilekçesinde, İslam karşıtı isim, Facebook mesajlarıyla Cemal hakkında asılsız ve karalayıcı yalanlar yaymakla suçlandı. Ailenin avukatı Tasnime Akunjee, “Stephen Yaxley-Lennon’a karşı tazminat davası için başvuruda bulunuyoruz. İddia, Yaxley-Lennon’ın 2018’in ikinci yarısında Cemal hakkında yaptığı karalayıcı yorumlardan ileri geliyor” dedi.
TAŞINMAK ZORUNDA KALMIŞ
Cemal, Robinson’ın mesajlarının ardından tehditler aldıklarını ve Huddersfield kasabasındaki evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınmak zorunda kaldıklarını söyledi. Mesajlarda belirtilen kızlarla hiç konuşmadığını söyleyen Cemal, “Kanunu ihlal etti ve umarım (mahkeme) aynı görüşü paylaşır. Bu mesajları yazdığında, insanların benim hakkımda yanlış düşünmesini sağladı. Gerçekten endişelendim çünkü insanlar ‘Cemal iyi bir insan değil’ diye düşünüyordu” ifadelerini kullandı.
KIZ KARDEŞİ DE SALDIRIYA MARUZ KALMIŞTI
Cemal ve ailesi, 2016’da Suriye’yi terk edip önce Lübnan’daki kamplarda kalmış, ardından İngiltere’ye kabul edilmiş ve ülkenin kuzeyindeki Huddersfield’e yerleştirilmişti. Ekim 2018’de sosyal medyada yayılan bir videoda, yere yıkıldığı ve boğmakla tehdit edilerek ağzına su döküldüğü görülen Cemal, bir daha aynı okula gidemezken başka bir videoda da kız kardeşi Farah’ın benzer saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu sırada Tommy Robinson, Cemal’in bir kıza hokey sopası ile vurduğu ve beyaz öğrencileri dövdüğünü iddia etmişti. Nefret söylemine ilişkin yasaları ihlal ettiği için Facebook ve Instagram hesapları silinen aşırı sağcı, mahkemeye itaatsizlik gerekçesiyle yargılanıyor.
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