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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA-Arşiv
16.05.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Suriyeli Cemal, aşırı sağcı Robinson’u mahkemeye verdi

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Suriyeli Cemal, aşırı sağcı Robinson’u mahkemeye verdi

İngiltere’de aynı okulda okuyan öğrencilerin şiddet uyguladığı 16 yaşındaki Suriyeli Cemal Hicazi, kendisini ‘beyaz kız öğrencilere saldırmak’ ile suçlayan aşırı sağcı ve İslam karşıtı Tommy Robinson hakkında tazminat davası açtı.

CEMAL ve ailesi, asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan ve aşırı sağ görüşleriyle bilinen Tommy Robinson’u mahkemeye verdi. Dava dilekçesinde, İslam karşıtı isim, Facebook mesajlarıyla Cemal hakkında asılsız ve karalayıcı yalanlar yaymakla suçlandı. Ailenin avukatı Tasnime Akunjee, “Stephen Yaxley-Lennon’a karşı tazminat davası için başvuruda bulunuyoruz. İddia, Yaxley-Lennon’ın 2018’in ikinci yarısında Cemal hakkında yaptığı karalayıcı yorumlardan ileri geliyor” dedi.

TAŞINMAK ZORUNDA KALMIŞ
Cemal, Robinson’ın mesajlarının ardından tehditler aldıklarını ve Huddersfield kasabasındaki evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınmak zorunda kaldıklarını söyledi. Mesajlarda belirtilen kızlarla hiç konuşmadığını söyleyen Cemal, “Kanunu ihlal etti ve umarım (mahkeme) aynı görüşü paylaşır. Bu mesajları yazdığında, insanların benim hakkımda yanlış düşünmesini sağladı. Gerçekten endişelendim çünkü insanlar ‘Cemal iyi bir insan değil’ diye düşünüyordu” ifadelerini kullandı.

Suriyeli Cemal, aşırı sağcı Robinson’u mahkemeye verdi

KIZ KARDEŞİ DE SALDIRIYA MARUZ KALMIŞTI
Cemal ve ailesi, 2016’da Suriye’yi terk edip önce Lübnan’daki kamplarda kalmış, ardından İngiltere’ye kabul edilmiş ve ülkenin kuzeyindeki Huddersfield’e yerleştirilmişti. Ekim 2018’de sosyal medyada yayılan bir videoda, yere yıkıldığı ve boğmakla tehdit edilerek ağzına su döküldüğü görülen Cemal, bir daha aynı okula gidemezken başka bir videoda da kız kardeşi Farah’ın benzer saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu sırada Tommy Robinson, Cemal’in bir kıza hokey sopası ile vurduğu ve beyaz öğrencileri dövdüğünü iddia etmişti. Nefret söylemine ilişkin yasaları ihlal ettiği için Facebook ve Instagram hesapları silinen aşırı sağcı, mahkemeye itaatsizlik gerekçesiyle yargılanıyor.

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