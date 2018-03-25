Süresiz oturma izninin iptali Türkleri ‘ortak akıl’da buluşturdu

İNGİLTERE İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mart 2018’de güncellediği yönetmelikle Ankara Anlaşması (ECAA) vizeli Türk girişimcilere 4’nci yılın sonunda ILR (süresiz oturma izni) başvuru hakkını kaldırmasına tepkiler sürüyor. Ankara Anlaşmalı Türk girişimciler, seslerini duyurmak ve olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek için çalışmalara başladı.

Sosyal medyada ve çeşitli iletişim araçlarıyla bir araya gelen Türk girişimciler ‘ECAA Anlaşması Türk Girişimciler Ortak Akıl Platformu’ adlı bir dayanışma grubu kurarak ‘ortak akıl toplantısı’ organize etti.

TEPKİ VE PANİK KARMAŞAYI ARTIRIR

Bireysel tepkilerin veya birbirinden bağımsız hareketlerin çözüme katkı sunmaktan öte durumu daha da karmaşık hale getirme tehlikesi bulunduğunu düşünen ‘Ortak Akıl Platformu’ üyeleri duygusal tepkilerle ve panikle değil, verilerle ve sağduyuyla hareket edilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Bu nedenle her şeyden önce geniş katılımlı bir arama konferansı yapılması gerektiğine inanan girişimciler 16 Mart’taki ani değişiklik sonrası sosyal medyada hızlı bir şekilde örgütlenerek 52 kişinin kayıt yaptığı bir etkinlik organize etti. İlk toplantı Ankara Anlaşmalı girişimciler, hukukçular ve uzmanların katılımıyla Londra’nın güneyinde Lewisham semtindeki Deptford binasında, arama konferansı formatında gerçekleştirildi. “Arama konferansı” sorunlara ortak aklı kullanarak çözüm bulmak için, strateji belirlemek üzere belirli metotlar kullanılarak yapılan geniş katılımlı toplantılar için kullanılan bir kavram.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR

İlk toplantının amacı Ankara Anlaşması Türk girişimci vizesiyle ilgili son durumun tüm katılımcılar tarafından net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve ortak akılla çözüm stratejileri geliştirmek olarak belirlendi. Moderatörlüğünü kendisi de bir Ankara Anlaşmalı girişimci olan Halil Çalışkan’ın yaptığı 2 saatlik toplantı, iki oturum şeklinde gerçekleşti. Birinci oturumda bakanlığın aldığı kararın ne anlama geldiği, nasıl algılandığı, iyimser ve kötümser senaryoda ne gibi sonuçlar doğurabileceği irdelendi. İkinci oturumda ise bu kararın olumsuz etkilerini önlemek üzere halihazırda yürütülen veya planlanan faaliyetler, atılabilecek yeni adımlar ve yapılabilecek faaliyetler anlatıldı. Toplantıda belirli fikirler üzerinde derinlemesine tartışmaya gitmek yerine mümkün olduğunca alternatif üretilmeye çalışıldı.

SONUÇ RAPORU 27 MART’TA

Çok sayıda fikrin üretildiği ve mevcut girişimlerin nasıl daha efektif olabileceğiyle ilgili görüşlerin belirtildiği toplantının sonuç raporunun en geç 27 Mart Salı günü @ecaaturkish twitter hesabından ve çeşitli sosyal medya gruplarından paylaşılacağı belirtildi. Toplantıda özellikle Ankara Anlaşması vizesi sürecine 16 Mart 2018 tarihinden önce başlamış tüm girişimcilerin ve ailelerinin bu ani kural değişikliğinden etkilenmemesi gerektiği, belirtilen şartları sağlayarak 4. yılın sonunda süresiz oturma hakkı ve 5. yılın sonunda vatandaşlık alacağına inanan ve mevcut düzenlerini ciddi bir biçimde değiştirerek İngiltere’ye aileleriyle birlikte gelen girişimciler için bu şartları süreç içerisinde değiştirmenin adil ve hukuki olmadığı vurgulandı.

Bu bağlamda Change.org ve İngiltere Parlamentosu sitesi üzerinden imza kampanyaları da başlatıldı.