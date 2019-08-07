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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
07.08.2019 - 18:00, Son Güncelleme:

‘Sürekli küçük kızların etrafındaydı’

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‘Sürekli küçük kızların etrafındaydı’

İlk duruşması dışarıdan atanan mahkeme üyelerinin zamanında savunma avukatlarına bildirilmediği gerekçesiyle 10 dakika süren Ali K. davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Berlin Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada iddianamenin sadece özetini okuyan savcı Ilka von Koppenfels, 44 yaşındaki üç çocuk babası Ali K.’yı, 2006 yılından beri kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Georgine Krüger’in katil zanlısı olarak suçladı.

SAVCI von Koppenfels, sanık Ali K.’nın, küçük yaşta ve korumasız bir kişiyi rızası dışında alıkoymak, küçük kıza cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmek ile 5 yaşında bir erkek çocuğun pornografik görüntülerini bulundurmaktan ceza almasını istedi. İddianamede şu ifadeler yer aldı: “Ali K., 25 Eylül 2006’da Georgine Krüger’den, elindeki poşetleri kömürlüğe taşımasına yardım etmesini istedi. Georgine de ona yardım etti. Burada küçük kızın kafasına demirle vurdu. Kızın yardım istemesi üzerine bir daha vurdu. Yerde bilincini kaybetmiş şekilde yatan küçük kızı öpmeye başladı. Ardından cinsel saldırıda bulundu. Ceza almamak için de kızı öldürdü. Kömürlüğünde sakladı ve ceset parçalarını halıya sararak çöpe attı.”

‘Sürekli küçük kızların etrafındaydı’
Savcı Ilka von Koppenfels

İddianame okunduktan sonra hakim sanığa haklarını hatırlattı. İfade verip vermeyeceğini sordu. Sanığın avukatı müvekkilinin ifade vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 2006 yılından beri soruşturmayı yürüten cinayet masası şefi Komiser Thomas R. tanık olarak dinlendi. Thomas R., Ali K.’yı neden şüpheli olarak gördüklerini şöyle anlattı:

‘KÖMÜRLÜKLERE BAKAMADIK’
“Ali K., eşi Melek K. ve mahalle sakinlerine Krüger’i tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Ali K. ve Melek K. tanımadıklarını, bilgilerinin olmadığını söylediler. Georgine’nin oturduğu ve kaybolduğu bölgede cinsel suçlar da dahil başka suçlara karışan 150 kişi tespit ettik.

‘Sürekli küçük kızların etrafındaydı’
Ali K.

Önce bunları araştırdık. Ali K. bunların arasında yoktu. 2009’da tekrar Ali K.’nın ifadesini aldık. 2016’da, Ali K.’nın, evlerinin karşısında 16-17 yaşındaki komşu kızlarına cinsel saldırıdan 2012’de ceza aldığını bir meslektaşımızdan öğrendik. Daha sonra Ali K.’nın 2005’te 10 yaşındaki bir kızı aracına bindirmek istediğini, 2010’da üç küçük kıza yine yaklaştığı bilgisine ulaştık. Kömürlüğünü görünmez şekilde kapatıp, içine masa ve koltuk koyduğunu gördük. Kömürlük, bilinenin dışında düzenlenmişti. Onun sürekli küçük kızların etrafında dolaşması, her daim sokakta olması ve karıştığı olaylar, ondan şüphelenmemize yol açtı. Küçük kızın kaybolmasından hemen sonra bölgede arama yaptık ancak iznimiz olmadığı için kapalı kömürlüklere ve evlere bakamadık.”
Komiser Thomas R. yarın tekrar ifade vermek üzere mahkemeye davet edildi.

‘Sürekli küçük kızların etrafındaydı’
Avukat Roland Weber 

CESET VE SUÇ ALETİ YOK
Georgine Krüger’in annesinin temsilen duruşmaya katılan müdahil avukat Roland Weber ise şunları söyledi: “Ortada ceset yok. Suç aleti yok. DNA izleri de yok. Sadece sanık Ali K.’nın gizli sorgu ekibine anlattıkları var. Müdahil avukat olarak ben şu anda davanın seyri ile ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Duruşmayı dikkatlice izleyeceğim. Davanın nasıl bir seyir alacağını göreceğiz.”

‘Sürekli küçük kızların etrafındaydı’
Georgine Krüger

Ali K., kendisiyle arkadaşlık kuran Türkiye kökenli iki polise Krüger’i öldürdüğünü itiraf etmişti. Cinayeti de iki polisten birinin, 100 bin Euro karşılığında sevgilisini öldürmek için kiralık katil aradığını söylemesi üzerine anlattığı ortaya çıktı.

‘Sürekli küçük kızların etrafındaydı’

Geçen yıl aralık ayında tutuklanan Ali K. cinayeti işleyip parayı alabilmek için kendisini tecrübeli katil olarak tanıttığını ileri sürdüğü ve suçlamaları da reddettiği belirtildi. 25 duruşma olarak öngörülen davada 70 tanığın dinlenmesi bekleniyor.

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