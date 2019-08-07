‘Sürekli küçük kızların etrafındaydı’

SAVCI von Koppenfels, sanık Ali K.’nın, küçük yaşta ve korumasız bir kişiyi rızası dışında alıkoymak, küçük kıza cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmek ile 5 yaşında bir erkek çocuğun pornografik görüntülerini bulundurmaktan ceza almasını istedi. İddianamede şu ifadeler yer aldı: “Ali K., 25 Eylül 2006’da Georgine Krüger’den, elindeki poşetleri kömürlüğe taşımasına yardım etmesini istedi. Georgine de ona yardım etti. Burada küçük kızın kafasına demirle vurdu. Kızın yardım istemesi üzerine bir daha vurdu. Yerde bilincini kaybetmiş şekilde yatan küçük kızı öpmeye başladı. Ardından cinsel saldırıda bulundu. Ceza almamak için de kızı öldürdü. Kömürlüğünde sakladı ve ceset parçalarını halıya sararak çöpe attı.”

Savcı Ilka von Koppenfels

İddianame okunduktan sonra hakim sanığa haklarını hatırlattı. İfade verip vermeyeceğini sordu. Sanığın avukatı müvekkilinin ifade vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 2006 yılından beri soruşturmayı yürüten cinayet masası şefi Komiser Thomas R. tanık olarak dinlendi. Thomas R., Ali K.’yı neden şüpheli olarak gördüklerini şöyle anlattı:

‘KÖMÜRLÜKLERE BAKAMADIK’

“Ali K., eşi Melek K. ve mahalle sakinlerine Krüger’i tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Ali K. ve Melek K. tanımadıklarını, bilgilerinin olmadığını söylediler. Georgine’nin oturduğu ve kaybolduğu bölgede cinsel suçlar da dahil başka suçlara karışan 150 kişi tespit ettik.

Ali K.

Önce bunları araştırdık. Ali K. bunların arasında yoktu. 2009’da tekrar Ali K.’nın ifadesini aldık. 2016’da, Ali K.’nın, evlerinin karşısında 16-17 yaşındaki komşu kızlarına cinsel saldırıdan 2012’de ceza aldığını bir meslektaşımızdan öğrendik. Daha sonra Ali K.’nın 2005’te 10 yaşındaki bir kızı aracına bindirmek istediğini, 2010’da üç küçük kıza yine yaklaştığı bilgisine ulaştık. Kömürlüğünü görünmez şekilde kapatıp, içine masa ve koltuk koyduğunu gördük. Kömürlük, bilinenin dışında düzenlenmişti. Onun sürekli küçük kızların etrafında dolaşması, her daim sokakta olması ve karıştığı olaylar, ondan şüphelenmemize yol açtı. Küçük kızın kaybolmasından hemen sonra bölgede arama yaptık ancak iznimiz olmadığı için kapalı kömürlüklere ve evlere bakamadık.”

Komiser Thomas R. yarın tekrar ifade vermek üzere mahkemeye davet edildi.

Avukat Roland Weber

CESET VE SUÇ ALETİ YOK

Georgine Krüger’in annesinin temsilen duruşmaya katılan müdahil avukat Roland Weber ise şunları söyledi: “Ortada ceset yok. Suç aleti yok. DNA izleri de yok. Sadece sanık Ali K.’nın gizli sorgu ekibine anlattıkları var. Müdahil avukat olarak ben şu anda davanın seyri ile ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Duruşmayı dikkatlice izleyeceğim. Davanın nasıl bir seyir alacağını göreceğiz.”

Georgine Krüger



Ali K., kendisiyle arkadaşlık kuran Türkiye kökenli iki polise Krüger’i öldürdüğünü itiraf etmişti. Cinayeti de iki polisten birinin, 100 bin Euro karşılığında sevgilisini öldürmek için kiralık katil aradığını söylemesi üzerine anlattığı ortaya çıktı.

Geçen yıl aralık ayında tutuklanan Ali K. cinayeti işleyip parayı alabilmek için kendisini tecrübeli katil olarak tanıttığını ileri sürdüğü ve suçlamaları da reddettiği belirtildi. 25 duruşma olarak öngörülen davada 70 tanığın dinlenmesi bekleniyor.