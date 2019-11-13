Sur Yapı, Almanya’da satış noktası açtı
Projelerine gelen yoğun yurt dışı taleplerini yerinde karşılamak üzere harekete geçen Sur Yapı, Almanya’nın Köln kentinde satış noktası açtı.
SUR Yapı’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Almanya’da hayata geçirdiği Sur Yapı Köln satış noktası açıldı. Antalya’da inşa edilen mega proje ve Semt Bahçekent maketlerinin sergilendiği satış noktası, faaliyetlerine başladı. Şirket, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına satış noktası açılışına özel bir de kampanya düzenlendi. Bu kapsamda konutlar, peşinatsız, ara ödemesiz ve 2 bin 300 TL’den başlayan sabit taksitlerle sunuluyor.
YÜZDE 15 İNDİRİM
Kampanyada önce yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 80’lik kısmı için 180 ayda yüzde 0.69 vadeyle banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 20’lik kısım için de Sur Yapı bünyesinde 120 ayda yüzde 0.69 vadeyle sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece alıcı sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Kampanya, Sur Yap’nın Tempo City (Kağıthane), Topkapı Evleri, Bahçeyaka (Ispartakule), Semt Bahçekent, Muhit (Sancaktepe), İlkbahar 1-2. Etap ve Gölbahçe Evleri (Sultanbeyli), Excellence (Koşuyolu), Exen İstanbul ve Şehir Konakları (Ümraniye), YeşilMavi (Maltepe) ve Antalya projelerinde sunuluyor.
PROJELERE YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, tüm projelerine yurt dışından yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Köln satış noktasını açarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurmak istedik. Son bir yılda Almanya’da katıldığımız fuarlarda ve açtığımız stantlarda markamıza olan güven ve projelerimize yönelik ilgiyi yakından gördük. Karşılıklı iletişim ihtiyacını gidermek, yurtdışına özel kampanyaları daha rahat organize edebilmek için ilk adres olarak Köln’ü seçtik. Anna Schneider Steig3 50678 adresinde faaliyetlerimize başlarken bir de çok özel bir kampanya başlattık.”
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