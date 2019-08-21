Şüpheli var, halıda kan izi var, cesetler yok!
Almanya’nın Münih kentinde 13 Temmuz’da ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 41 yaşındaki Maria Gertsuski ile 16 yaşındaki kızı Tatiana’nın, eşi Roman H. tarafından öldürüldüğüne polis ve savcılık neredeyse emin! Ancak 4 haftadır tutuklu bulunan Rusya kökenli Alman 44 yaşındaki Roman H. suçlamaları reddederken tüm çabalara rağmen kadın ve kızın cesedine hiçbir yerde rastlanamadı.
MÜNİH’te yaşanan olayla ilgili polisin iddiası: “Roman H. kendisinden ayrılmak isteyen eşini boğdu. Olaya tanık olan üvey kızını da delil bırakmamak öldürüp cesetleri ortadan kaldırdı.” Bu düşünceden hareketle cesetlere ulaşmak için Trudering Ormanı’nda arama yapan polis, Maria’ya ait bulduğu halı ve paspasta anneyle kızının kan izilerine rastladı.
AYRILMAMAK İÇİN TEHDİT EDİYORMUŞ
Çiftin yakın arkadaşlarını tanık olarak dinleyen polis, Roman H.’nin eşini ayrılmaması için çok kez tehdit ettiğini ve Maria’nın evden ayrılmak için bavullarını bile topladığını öğrendi. Polis kayıp olan Maria ve kızı Tatiana’yı bulmak için çalışmalarını önümüzdeki günlerde de sürdürecek.
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