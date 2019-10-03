Süpermarkette cinayet!
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki Abensberg’de Edeka marketinin otoparkında silahlar konuştu. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kurşunların isabet etmesi sonucu 39 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.
MARKETİN otoparkında yaşanan olay müşteriler arasında büyük paniğe yol açtı. Polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için başlattığı operasyon çerçevesinde bazı evlerde arama yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonla olaydan 1.5 saat sonra iki zanlı yakaladı. Polis, soruşturmanın sağlığı açısından bir açıklama yapmadı. Kentin başka bir yerinde ise kurşunlarla ağır yaralanmış bir kişi daha bulundu.
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