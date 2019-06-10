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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
10.06.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Süper Dünya Kupası Türkiye’nin

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Süper Dünya Kupası Türkiye’nin

Tekerlekli sandelye basketbolunda olimpiyatlara katılma planları yapan Türkiye, Frankfurt’ta düzenlenen ‘Süper Dünya Kupası’nda şampiyon olarak büyük moral buldu.

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Frankfurt’ta Süper Dünya Kupası ismiyle düzenlenen üçlü turnuvada Almanya ve İsviçre’yi ikişer kez yenerek şampiyon oldu. Kadınlarda ise Almanya şampiyon, Japonya ikinci, Fransa üçüncü oldu. Karşılaşmaları Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile Tekerli Sandalye Basketbol Federasyonu Başkanı Emin Bayramlar da izledi. Türkiye, ağustos ayında Polonya’da başlayacak Avrupa Şampiyonası’na hazırlık niteliği taşıyan turnuvada, oynadığı dört maçı da kazandı:
Almanya-Türkiye: 55-63
Türkiye-İsviçre: 56-43
Türkiye-Almanya: 65-53
İsviçre-Türkiye: 57-61

Süper Dünya Kupası Türkiye’nin
İSTEDİKLERİMİZİN YÜZDE 10’UNU YAPABİLDİK
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın, yeni bir yapılanma içinde olduklarını kaydederek “Müsabakalar keyifli geçti. Zor maçlar bekliyorduk. Genç oyuncularımız var. Bu hazırlık müsabakalarında yanlışımızı, doğrumuzu görüp Avrupa Şampiyonasına hazırlanacağız. Çok eksiğimiz var. Oyuncular sezondan yeni çıktı. Henüz antreman programımızı tam oturtamadık. İstediklerimizin hala yüzde 10’unu yapıyoruz. Gün geçtikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum” dedi.
Süper Dünya Kupası Türkiye’nin
AVRUPA’DA BÖYLE BİR LİG YOK
Tekerli Sandalye Basketbol Federasyonu Başkanı Emin Bayramlar da “Defalarca Avrupa Şampiyonu olan bir takımız. 25 yıllık lig geçmişimizde, iki kez olimpiyatlara katılmanın mutluluğunu yaşadık. Bu hazırlık turnuvaları da olimpiyatlara katılabilmek için. Türkiye’de Avrupa’nın en iyi ligini oynuyoruz. Bunu ısrarla söylüyorum. 64 takımlı dört ligimiz var. 700 maç yapıyoruz. Avrupa’da böyle bir sistem yok. Bizim esas görevimiz engelli evlatlarımızı hayatın içine katabilmek” dedi.
Süper Dünya Kupası Türkiye’nin

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