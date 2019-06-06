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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL / FRANKFURT
06.06.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

Süper Dünya Kupası başlıyor: İlk maç Türkiye ile Almanya arasında

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Süper Dünya Kupası başlıyor: İlk maç Türkiye ile Almanya arasında

Tekerlekli sandalye basketbolunda Türk Milliler, Frankfurt’ta düzenlenen ‘Süper Dünya Kupası’nın ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı 7 Haziran Cuma akşamı Frankfurt‘ta Almanya‘yla karşılaşacak.
‘Süper Dünya Kupası’ adı altında Frankfurt‘ta düzenlenen tekerlekli sandalye basketbol turnuvasının ilk maçı olan Almanya-Türkiye maçı saat 18.00‘de, Frankfurt‘un Dornbusch semtindeki ‘Franz Böhm Meslek Okulu spor salonunda oynanacak.
Üç gün sürecek turnuvaya katılan diğer erkek milli basketbol takımı ise İsviçre. Spor çevrelerinde ‘Skywheelers Dome’ olarak bilinen spor salonunda üç gün boyunca Almanya, Fransa ve Japonya‘dan kadınlar tekerlekli sandalye takımları da kupa için mücadele edecek.

TÜRK MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
Türk Milli Takımı‘nın turnuvada yapacağı 4 maç şöyle:
* Almanya-Türkiye 7 Haziran Cuma, saat 18.00 - 20.00
* Türkiye-İsviçre 8 Haziran Cumartesi, saat 14.00 - 16.00
* Türkiye-Almanya 8 Haziran Cumartesi, saat 18.00 - 20.00
* İsviçre-Türkiye 9 Haziran Pazar, saat 09.00 -11.00
Kupa töreni ise pazar günü saat 17.00‘den sonra düzenlenecek.

Süper Dünya Kupası başlıyor: İlk maç Türkiye ile Almanya arasında

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