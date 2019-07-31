SunExpress, tatil sonrası alışveriş derdine REWE ile son veriyor
Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, misafirlerinin seyahatlerini daha konforlu hale getirmek için web sitesi SunExpress.com üzerinden verdiği hizmetleri artırmaya devam ediyor. Almanya’nın yaygın süpermarket zinciri REWE ile yaptığı iş birliğiyle yolcularına seyahat dönüşü market alışverişi yapma imkanı sunuyor.
SUNEXPRESS, REWE ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, 29 Temmuz tarihinden itibaren yolcularına dönüş uçuşlarından bir gün öncesine kadar online market alışverişi yapma imkanı sağlıyor. Siparişler, yolcuların kendi seçtikleri tarih ve zamanda adreslerine teslim ediliyor.
4 BİN 700’DEN FAZLA YEMEK TARİFİ
Tatilciler, birkaç tıklama ile 12.000’den fazla ürün arasından seçim yapabilecekleri SunExpress web sitesi aracılığıyla REWE teslimat hizmetine erişebiliyor. Ayrıca misafirler, ‘REWE your Kitchen’ bölümünde sunulan 4 bin 700’den fazla yemek tarifi arasından dilediklerini seçebiliyor ve bu tarif için gerekli tüm malzemeleri sepetlerine ekleyebiliyor.
‘SEYAHİ KOLAYLAŞTIRMANIN YOLLARI’
SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, “Yenilikçi yaklaşımları ve dijital hizmetlerle havacılık sektörüne öncülük eden bir hava yolu olarak her zaman yolcularımıza kapsamlı bir seyahat deneyimi sunmanın ve onlar için seyahat etmeyi kolaylaştırmanın yollarını arıyoruz. REWE online sipariş hizmeti ile bu yönde bir adım daha atıyoruz ve misafirlerimizin tatil keyfini biraz daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
İLK SİPARİŞTE ÜCRETSİZ TESLİMAT
75’in üzerinde Alman şehrinde mevcut olan REWE market zincirinin teslimat hizmetinden yararlanmak isteyen SunExpress misafirleri, posta kodlarını girerek REWE teslimat hizmetinin kendi bölgelerinde mevcut olup olmadığını kolayca kontrol edebilirler. Ayrıca, tüm yeni müşterilere ilk siparişlerinde ücretsiz teslimat fırsatı da sunuluyor.
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