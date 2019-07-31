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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
31.07.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

SunExpress, tatil sonrası alışveriş derdine REWE ile son veriyor

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SunExpress, tatil sonrası alışveriş derdine REWE ile son veriyor

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, misafirlerinin seyahatlerini daha konforlu hale getirmek için web sitesi SunExpress.com üzerinden verdiği hizmetleri artırmaya devam ediyor. Almanya’nın yaygın süpermarket zinciri REWE ile yaptığı iş birliğiyle yolcularına seyahat dönüşü market alışverişi yapma imkanı sunuyor.

SUNEXPRESS, REWE ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, 29 Temmuz tarihinden itibaren yolcularına dönüş uçuşlarından bir gün öncesine kadar online market alışverişi yapma imkanı sağlıyor. Siparişler, yolcuların kendi seçtikleri tarih ve zamanda adreslerine teslim ediliyor.

4 BİN 700’DEN FAZLA YEMEK TARİFİ
Tatilciler, birkaç tıklama ile 12.000’den fazla ürün arasından seçim yapabilecekleri SunExpress web sitesi aracılığıyla REWE teslimat hizmetine erişebiliyor. Ayrıca misafirler, ‘REWE your Kitchen’ bölümünde sunulan 4 bin 700’den fazla yemek tarifi arasından dilediklerini seçebiliyor ve bu tarif için gerekli tüm malzemeleri sepetlerine ekleyebiliyor.

‘SEYAHİ KOLAYLAŞTIRMANIN YOLLARI’
SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, “Yenilikçi yaklaşımları ve dijital hizmetlerle havacılık sektörüne öncülük eden bir hava yolu olarak her zaman yolcularımıza kapsamlı bir seyahat deneyimi sunmanın ve onlar için seyahat etmeyi kolaylaştırmanın yollarını arıyoruz. REWE online sipariş hizmeti ile bu yönde bir adım daha atıyoruz ve misafirlerimizin tatil keyfini biraz daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

İLK SİPARİŞTE ÜCRETSİZ TESLİMAT
75’in üzerinde Alman şehrinde mevcut olan REWE market zincirinin teslimat hizmetinden yararlanmak isteyen SunExpress misafirleri, posta kodlarını girerek REWE teslimat hizmetinin kendi bölgelerinde mevcut olup olmadığını kolayca kontrol edebilirler. Ayrıca, tüm yeni müşterilere ilk siparişlerinde ücretsiz teslimat fırsatı da sunuluyor.

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