BAVYERA, Almanya’nın en güvenli eyaletlerinin başında geliyor. 10 yıl Bavyera Başbakanı olarak görev yapan Horst Seehofer, şimdi Federal İçişleri Bakanı olarak Almanya’yı genel olarak Avrupa’nın en güvenli ülkesi yapmak istiyor. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Seehofer, bu konuda şunları söyledi:

“Biz dünyaya açık ve liberal bir ülke olarak kalmak istiyoruz. Ama vatandaşların güvenliği söz konusu olunca, güçlü bir devlete ihtiyacımız var. Ben bunun için çalışacağım. Siyasette önemli olan temel prensiplerdir. Temel prensibin başında polise saygı geliyor. Tüm güvenlik güçleri, siyasetin sınırsız olarak arkalarında durduğunu bilmeli. Zor ve tehlikeli görevlerinde her türlü yardımı alacaklar.”

“İkinci prensibim, suçlulara karşı sıfır hoşgörü. Hukuk boşluğu bulunan bölgelere izin vermeyeceğimiz konusunda tüm Almanya hemfikir olmalı.

Üçüncü prensip ise polis mevcudiyeti. 7 bin 500 yeni polis memuru alınacak. Polis en iyi teknik donanıma sahip olacak. En önemli noktalarda güvenlik kameraları kurulacak. Güvenlik kameralarındaki görüntüler çok sayıda suçun aydınlanmasına yaradı.”