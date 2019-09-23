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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Getty Images
23.09.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Suçlu kovalamak için alındılar, sürücü bulunamadığı için depoda kaldılar

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Suçlu kovalamak için alındılar, sürücü bulunamadığı için depoda kaldılar

Hollanda polisinin, kaçan suçluları daha iyi takip edebilmek için satın aldığı 5 milyon Euro değerindeki Audi A6 tipi otomobiller, özel sürüş eğitimine sahip yeterli şoför bulunamadığı için depolarda kaldı.

HOLLANDA polisi, suçlularla daha etkin müdahale edebilmek için, bir süre önce ‘hızlı müdahale aracı’ (HMA) filosu kurmaya karar verdi. Bu amaçla Almanya merkezli Audi firması ile anlaşma yapıldı. 70 adet Audi A6 3.0 TDI model otomobil satın alındı. Ancak Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, bu araçlardan 40’ının şu anda depolarda bekletildiğini belgeledi. Çünkü polisin elinde, bu otomobilleri kullanmak için özel sürüş eğitimi almış yeterli personel yok.

EN AZ 1 YIL DAHA BEKLEYECEKLER
Gazeteye göre 5,5 saniye içinde 100 kilometre hıza ulaşabilen bu otomobilleri kullanacak polislerin özel bir eğitimden geçirilmeleri gerekiyor. Ancak polis akademisi, özel sürüş eğitimi konusundaki talepleri karşılayamıyor. Bir yıldan fazla bir sürede çok az sayıda personel, ileri sürüş teknikleri konusunda eğitilebildi. Akademide temel sürüş kursları ve tutuklama ekiplerinin eğitimi beraber yapıldığı için, HMA filosu bir süre daha sürücüsüz kalacak. Gazeteye göre, yaklaşık 5 milyon euro değerindeki 40 otomobil, sürücü yokluğu nedeniyle en az 1 yıl daha depolarda bekleyecek.

F1 PİLOTUNDAN YARDIM TALEBİ
Haberin medyaya yansıması üzerine eski Formula 1 pilotu Guido van der Garde, istenirse polis memurlarına ileri sürüş teknikleri konusunda yardımcı olabileceğini açıkladı. Van der Garde, sosyal medya aracılığıyla, “Çok ciddiyim. İhtiyaç varsa gelip eğitim verebilirim” dedi. Eski Formula pilotları Robert Doornbos ile Tom Coronel de, Twitter aracılığıyla yeterli zamanları bulunduğunu; istenirse polise eğitim konusunda yardımcı olabileceklerini bildirdi. HMA filosundaki yüksek hıza sahip otomobiller, acil müdahale gerektiren durumlar ile trafikte ‘hız terörü’ yaratanlara karşı kullanılacak. Bu araçlar, gerekli hallerde ambulanslara da yardım edecek.

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