Suç makinesi milletvekilleri
Aşırı sağcı AfD vekillerinin yüzde 10’undan fazlası hakkında taciz, tecavüze teşebbüs, çocuk pornosu, vergi kaçırma, kaçakçılık, dolandırıcılık, halkı kin ve nefrete teşvik, adam yaralama gibi olaylardan soruşturmalar açılmasına dikkat çeken Sol Parti Hessen lideri Janine Wissler “Suç oranı iyi ki toplumumuzda bu kadar yüksek değil” dedi.
ALMANYA’nın Hessen eyaletinde 28 Ekim’de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde AfD temsilcisinin de olduğu bir toplantıya katılan Sol Parti Hessen lideri Janine Wissler, soruşturmaya tabii tutulan AfD’li vekiller hakkında konuştu. Bu konunun kendisine de sıkça sorulduğunu belirten Wissler “Eğer AfD’de olduğu gibi toplumda da bu kadar yüksek oranda suç tespit edilseydi, çok büyük bir sorunumuz olurdu. AfD’nin güvenlik gibi konularda kendini ortaya atması, mülteciler hakkında en küçük bir şüphede ‘sınırdışı’ diye bağırması anlışılır gibi değil” dedi.
Janine Wissler, haklarında soruşturma yürütülen AfD’liler hakkında da sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı:
500 BİN EURO VERGİ KAÇIRDI
Brandenburg Eyalet Milletvekili Jan-Ulrich Weiss, milyonlarca kaçak sigarayı Doğu Avrupa’dan alıp Büyük Britanya’ya sokmak ve bu sırada yarım milyon euro vergi kaçırmakla suçlandı. 1 yıl 10 aylık cezası ertelendi.
BAYILANA KADAR DÖVDÜLER
Federal Meclis Turizm Komisyonu Başkanı Sebastian Münzenmaier, 2012 yılında 50 adamıyla Mainz taraftarlarına saldırmakla suçlandı. Taraftarlardan ikisi bayılana kadar dövüldü. Adam yaralamaya yardım ve yataklıktan 6 ay hapis ve 10 bin euro para cezasına mahkum edilen Münzenmaier’in cezası ertelendi.
ÇOCUK PORNOSU, ŞİDDET
Mecklenburg Vorpommern Eyalet Milletvekili Holger Arppe’ye, halkı kışkırtmaktan 2 bin 700 Euro para cezası verildi. Çocuk pornosu ve rakiplere karşı şiddet konulu yeni bir soruşturmada ise milletvekilinin yazışmaları inceleniyor.
EŞCİNSELLERE HAKARET, KIŞKIRTMA
AfD’li Kay Nertsheimer’a halkı kışkırtmaktan 7 bin euro para cezası verildi. Tiergarten İdare Mahkemesi, zanlı hakkında eşcinsellere hakaret ettiği, aşağıladığı ve onur kırıcı davranışlarda bulunduğunu tespit edip karara bağladı.
DOLANDIRICILIKTAN MAHKUM EDİLDİ
Thüringen Eyalet Milletvekili Wiebke Muhsal, dolandırıcılık suçundan 8 bin euroya mahkum edildi. Ayrıca Muhsal’ın, haksız yere elde ettiği 6 bin euroyu eyalet meclisine geri ödemesine karar verildi.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA, KANUNA MUHALEFET
Saarland Eyalet Milletvekili Lut Hecker, içkili araba kullandığı gerekçesiyle 5 bin 400 euro para cezasına çarptırılırken Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Milletvekilleri Martin Renner ile Andreas Keith ise toplantı kanununun ihlali nedeniyle bin 800 ve bin 500 euro para cezalarına mahkum edildiler.
SAVCI VEKİL, MEMURLUKTAN ATILDI
Federal Milletvekili ve aynı zamanda savcı da olan Thomas Seitz ise tarafsızlık ve anayasa ilkelerine uymadığı gerekçesiyle Hakimler Mahkemesi’nin kararıyla savcılıktan men edildi. Seitz, ‘Quotenneger’ (Kota zencisi) gibi paylaşımlarda bulunmuştu.
Ayrıca pek çok AfD Milletvekili hakkında cinsel taciz, tecavüze teşebbüs, halkı kin ve nefrete sevk ve kışkırma, kaza yerinden kaçma gibi suçlamalarla soruşturmalar açıldı.
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